Eva Henger, la rivelazione shock dall’ospedale: riguarda suo marito

Eva Henger, la rivelazione shock dall’ospedale dopo il drammatico incidente: riguarda suo marito Massimiliano Caroletti.

Una terribile vicenda, quella in cui sono stati coinvolti Eva Henger e il marito Massimiliano Caroletti. La coppia è rimasta coinvolta in un grave incidente stradale in Ungheria, lo scorso giovedì, a causa del quale hanno perso la vita due persone. Al momento, la Henger si trova in ospedale e attraverso un video a Pomeriggio Cinque, ha raccontato alcuni dettagli dei quei drammatici momenti.

In particolare, Eva ha rivelato qualcosa che riguarda il marito Massimiliano, in auto con lei quel giovedì, mentre stavano andando a prendere un cagnolino alla loro figlia Jennifer. “Questa è stata una grande fortuna, se fosse stata in macchina sarebbe morta”, ha raccontato la Henger tra le lacrime. In seguito, le sue parole.

Eva Henger, il racconto shock dall’ospedale: “Era come morto”, la rivelazione sul marito Massimiliano

Sarà una ripresa lenta, quella di Eva Henger, attualmente ricoverata in ospedale in seguito all’incidente, avvenuto in una strada di campagna in Ungheria. L’impatto frontale è stato violentissimo e le due persone a bordo dell’altra vettura sono morte sul colpo. Grande paura anche per la coppia, in particolare per Massimiliano, che è rimasto rimasto privo di sensi per diversi minuti.

A raccontarlo è stata proprio Eva Henger, in un video trasmesso da Pomeriggio Cinque, direttamente dall’ospedale: “Io non riuscivo a svenire, anzi l’adrenalina mi teneva sveglia, per cui io vedevo tutto quello che accadeva a lui. Lui ha perso conoscenza quasi subito. La prima cosa terribile è stata vedere Massimiliano come morto”. Lo stesso Caroletti ha confermato: “Per dodici minuti non ero cosciente, ho realmente visto una luce intensa.”

Nelle scorse ore, la Henger, che ha riportato diverse fratture in varie parti del corpo, è stata operata al braccio per rischio setticemia: gli altri interventi a cui dovrà essere sottoposta sono stati rimandati. Ad Eva e Massimiliano tutta la nostra vicinanza e i migliori auguri di una veloce guarigione.