Chi è l’ex marito di Veronica Peparini e quanti figli ha: in molti se lo chiedono

Chi è l’ex marito di Veronica Peparini, attuale insegnante di Amici, e quanti figli ha? In molti si chiedono qualche cosa in più su di lei.

Un trio di professori davvero incredibile, quello che Maria De Filippi ha scelto per la sezione danza. Oltre alla new entry Raimondo Todaro, la padrona di casa ha confermato la “temutissima” Alessandra Celentano, ma anche Veronica Peparini.

Sono trascorsi tantissimi anni da quando Veronica Peparini è entrata a far parte del cast di Amici come insegnante di danza moderna, eppure il suo clamore continua ad essere sempre più impressionante. Ballerina e coreografa, la Peparini vanta di un carriera davvero intramontabile. Cosa sappiamo, però, sulla sua vita privata? Sappiamo benissimo che – a partire dal 2018 – Veronica fa coppia fissa con Andreas Muller, ex alunno e vincitore di Amici, ma sapete proprio tutto sulla sua vita privata? Forse non tutti lo sanno, ma prima di conoscere il ballerino marchigiano, l’insegnante di danza della scuola di Amici era sposata. Scopriamo insieme, però, chi è l’ex marito e quanti figli ha.

Chi è l’ex marito di Veronica Paparini e quanti figli ha

Ad oggi, il cuore di Veronica Peparini batte per Andreas Muller. Conosciutisi all’interno della scuola di Maria De Filippi – la coreografa e ballerina romana, infatti, era proprio una delle sue insegnanti – i due hanno iniziato a fare coppia fissa qualche tempo dopo la sua partecipazione al programma. Ad oggi, nonostante la differenza d’età, sono davvero innamoratissimi e super affiatati. E lo sono soprattutto ora, nonostante lui non stia vivendo un periodo affatto facile. Prima di innamorarsi del bel Muller, però, Veronica è stata sposata. Sapete chi è il suo ex marito?

Sembrerebbe proprio che la musica e la danza sia una costante importantissime della vita di Veronica Peparini. Oltre ad essere anche lei famosissima ed avere un fratello che è il più grande coreografo e direttore artistico degli ultimi tempi, anche l’ex marito della professoressa di Amici apparteneva al mondo della danza. Lui, infatti, si chiama Fabrizio Prolli e, come ricorderete, anche lui ha lavorato nella scuola di Cinecittà insieme a sua moglie come assistente. Eccoli insieme:

Non sappiamo quanto tempo siano stati marito e moglie, ma dal loro matrimonio sono nati due splendidi ed adorabili bambini: Daniele e Olivia, entrambi talenti della danza.