A La clinica per rinascere Lillino pesava 250 kg: oggi è tutt’altra persona, clamoroso!

Lillino ha partecipato a La clinica per rinascere con i suoi 250 kg, sapete oggi com’è diventato? Tutt’altra persona: è davvero clamoroso.

Tutti gli amanti di Vite al Limite, ma anche di Too Large, non possono fare a meno di conoscere un altro programma che racconta le storie di pazienti gravemente obesi intenzionati a riprendersi in mano le redini della proprio vita. Stiamo parlando proprio de La clinica per rinascere.

Sono tantissimi i pazienti che si sono alternati al Pineta Grande in Campania e che hanno scelto di chiedere aiuto al dottor Giardiello. Tra i tutti, però, Lillino è tra coloro che ha saputo lasciare tutti i telespettatori di stucco. Appena cinquantenne al momento della sua partecipazione a La clinica per rinascere, il simpatico Emanuele si è presentato con un peso di 251 kg. Ed è riuscito ad uscire con quasi 90 kg in meno. Una trasformazione piuttosto incredibile, quindi, e che sottolinea quanto la sua voglia di rinascita abbia raggiunto dei livelli incredibili. Cosa sappiamo, però, oggi sul suo conto? Lillino come sta?

Come sta Lillino de La clinica per rinascere? Irriconoscibile!

Raccontata ad inizio seconda stagione de La clinica per rinascere, la storia di Lillino è tra quelle che più ha lasciato a bocca aperta. Di origini pugliesi, Emanuele ha raccontato di non avere mai avuto problemi di obesità, ma di avere iniziato ad avere questo attaccamento al cibo solo dopo essersi separato dai suoi figli e da sua moglie. Il cibo, quindi, per lui non ha fatto altro che rappresentare un conforto!

Giunto a pesare 251 kg ed impossibilitato a fare ogni cosa da solo, Lillino ha chiesto aiuto al dottor Giardiello e alla sua squadra. E, sin da subito, è riuscito a raggiungere dei risultati clamorosi. Entrato in clinica con più di due quintali e mezzo, il pugliese è riuscito a pesare esattamente 169 kg. Insomma, un traguardo non da poco. Vederlo oggi, però, vi lascerà davvero senza parole. Guardate queste due immagini a confronto:

Insomma, non c’è proprio bisogno di dirlo: Lillino è completamente rinato dopo il programma di Real time. Oggi il suo aspetto fisico è totalmente diverso e lui ha sul viso una nuova luce. Complimenti!