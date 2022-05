La finale di Amici 21 sarà in diretta? Tutte le anticipazioni sull’ultima puntata del talent show di Maria De Filippi.

Ci siamo! Manca sempre meno alla finalissima di Amici 21. Questa sera è in onda la semifinale della trasmissione di Canale 5, giunta alla sua 21 esima edizione. Un’edizione ricca di sorprese e colpi di scena: chi salirà sul gradino più alto del podio? Lo scopriremo solo in finale. E, a questo proposito, ci sono importanti novità!

Nelle ultime ore è emersa la data in cui andrà in onda l’ultima puntata del talent e tutte le informazioni che riguardano il gran finale. C’è una bellissima notizia per i telespettatori della trasmissione targata Maria De Filippi… Curiosi di scoprirne di più? Siete nel posto giusto!

Amici 21, la finale andrà in onda in diretta? Tutti i dettagli sull’ultima puntata

Dopo mesi di lezioni, esibizioni e sfide, siamo giunti al gran finale! Anche l’undicesima edizione di Amici è giunta al termine e contendersi il premio finale saranno in cinque. Chi vincerà? Non è facile dirlo: il livello degli allievi, quest’anno, è davvero alto. Ma per scoprirlo bisognerà attendere la prossima domenica.

Si, perché l’ultima puntata di Amici andrà in onda eccezionalmente domenica 15 maggio 2022. Niente paura, quindi, per quanti vogliano seguire la finale degli Eurovision Song Contest: la finale del talent show di Maria De Filippi non andrà in onda sabato 14 maggio, ma il giorno successivo. E, per il gran finale, non ci sarà neanche il rischio spoiler! Come riporta Amici News, infatti, la finale con ogni probabilità sarà in diretta e non registrata qualche giorno prima, come avvenuto col resto delle puntate. Nei giorni antecedenti alla finale, quindi, nessuno tra i presenti in studio potrà svelare le anticipazioni e quanto è accaduto nel corso della puntata. Il nome del vincitore si saprà soltanto domenica sera, al termine della diretta.

E voi, per chi farete il tifo? Tenetevi forte perché, come sempre, il televoto avrà un ruolo chiave nella proclamazione del primo classificato e delle altre postazioni. Stay tuned!