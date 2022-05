Che fine hanno fatto Larissa e Colt dopo 90 giorni per innamorarsi? Notizia clamorosa

Vi ricordate Larissa e Colt di 90 giorni per innamorarsi? Che fine hanno fatto oggi: notizia clamorosa, nessuno l’avrebbe mai pensato.

Sono tantissimi i protagonisti di 90 giorni per innamorarsi che si sono alternati nel corso di questi anni e sono altrettanto numerosi coloro che hanno lasciato tutti a bocca aperta con le loro storie. Tra questi, non possiamo fare a meno di citare loro: Larissa e Colt.

La storia d’amore tra Larissa e Colt è iniziata un po’ per caso. I due, stando a quanto si legge da web, sembrerebbe che si siano conosciuti su un sito di incontri. E che, dopo essere visti per la prima volta, i due abbiano deciso subito di convolare a nozze. La loro, da come si può chiaramente comprendere, è stata una storia d’amore davvero formidabile e che ha lasciato tutti col fiato sospeso. Siete curiosi, però, di sapere che fine hanno fatto oggi? Recentemente, vi abbiamo raccontato di Ed e di Liz, ma anche di Chantel e Pedro, cosa sappiamo invece di Larissa e Colt? Reggetevi forte: è in arrivo una notizia davvero clamorosa.

Lariss e Colt dopo 90 giorni per innamorarsi, sapete che fine hanno fatto? Notizia choc

In tantissimi si chiedono che fine abbiano fatto Larissa e Colt dopo 90 giorni per innamorarsi, ma in numerosi ne resteranno davvero delusi da quello che stiamo per raccontarvi. Purtroppo, seppure il loro amore fosse un amore folle ed unico, è giunto al termine. A distanza di qualche mese dalle loro nozze, infatti, la bella brasiliana ha salutato per sempre il giovanissimo Colt. Ed ha iniziato una storia d’amore con Eric. Anche questa, però, da quanto si apprende dal web, sembrerebbe sia giunta al termine un bel po’ di tempo fa.

Cosa ne sarà stato, invece, di Colt? A quanto pare, semrberebbe che le sue “sorti amorose” siano completamente differenti da quelle della sua ex moglie. Siamo riusciti a rintracciarlo sul suo canale Instagram ed abbiamo scoperto che oggi il giovane Johnson è nuovamente innamorato, oltre che a mostrarsi con un look completamente diverso da quello con cui l’abbiamo conosciuto.

Vi piacevano come coppia?