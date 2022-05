Madonna vende la sua villa a Los Angeles: la cifra richiesta è da record

Madonna ha deciso di vendere la sua villa a Los Angeles e la cifra richiesta è da record.

Il debutto come solista è arrivato nel 1982 e da allora Madonna non si è più fermata. Era giovanissima quando ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo della musica. E proprio quell’anno canta all’interno di una band e dopo un’esperienza da sola insieme al suo compagno dell’epoca, pubblica il suo primo singolo.

Da quel momento la sua carriera ha spiccato il volo ed oggi è una vera e propria star mondiale. Sono passati più di 30 anni dal suo esordio ma Madonna continua a riscuotere un successo impressionante. Della sua carriera conosciamo tutto dato che è famosissima in tutto il mondo e anche la sua vita privata è ben nota.

Negli ultimi tempi si parla di lei in riferimento al fatto che voglia vendere la villa acquistata un anno fa ma a far scalpore è prezzo: la cifra è da record!

Nelle ultime settimane si parla molto di lei in riferimento al fatto che voglia vendere la sua villa a Los Angeles, villa acquistata soltanto un anno fa: ma sapete a quanto ammonta la cifra di vendita? Numeri da record!

Nelle ultime settimane si è diffusa la notizia che Madonna voglia vendere la sua villa a Los Angeles, villa acquistata soltanto un anno fa dal cantante canadese The Weekend alla cifra di 19, 3 milioni di dollari. La cantante però l’ha messa in vendita ad una cifra molto più elevata. Prima di dirvi il prezzo scopriamo com’è la dimora.

La villa comprende una grande piscina, un campo da basket, un giardino a Hidden Hills, una spa che può contenere fino a 10 persone. La struttura è stata costruita come un insieme di edifici in stile resort e la grande piscina si trova al centro. Naturalmente non è difficile pensare che abbia tutti i confort possibili, dagli accessori alle tante stanze diverse. Ma sapete a quanto l’ha messa in vendita?

La cifra è maggiore rispetto a quando un anno fa l’ha acquistata. Infatti, nel 2021 l’ha comprata dal cantante The Weekend a oltre 19 milioni di dollari ma adesso il prezzo di vendita è di circa 26 milioni. Sembrerebbe che questo aumento sia dovuto al fatto che la star abbia fatto alcune modifiche della struttura rendendola ancora più confortevole e lussuosa.