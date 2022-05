Massimo Ranieri, incidente a teatro: rovinosa caduta dal palco, come sta ora

Incidente a teatro per Massimo Ranieri: rovinosa caduta dal palco per l’artista napoletano, come sono ora le sue condizioni di salute.

Ore di apprensione per Massimo Ranieri! L’artista napoletano, nelle scorse ore, è stato protagonista di uno spiacevolissimo incidente. Scopriamo insieme cos’è successo.

Spiacevolissimo incidente per Massimo Ranieri, che nella serata di Venerdì 6 Maggio è caduto dal palco del Teatro Diana di Napoli poco dopo l’inizio del suo spettacolo. Da quanto si apprende da Fanpage, sembrerebbe che l’artista napoletano avesse iniziato da circa un quarto d’ora la terza data del suo tour “Segno o son desto” quando, dinanzi agli occhi del suo pubblico, è caduto dal palco. Non sappiamo cosa abbia determinato la caduta, sia chiaro! Fino ad ora, infatti, non si sa se Massimo Ranieri sia caduto in seguito ad un lieve malore o se sia stata una semplicissima disattenzione, fatto sta che lo spavento per l’artista e il suo pubblico deve essere stata davvero immenso. Sono trascorse alcune ore dall’incidente, ma come sta ora il buon Ranieri?

Incidente per Massimo Ranieri a teatro: è caduto dal palco, come sta ora

Tutto stava procedendo per il meglio e Massimo Ranieri era più che contento di accogliere il suo pubblico per la terza data del suo spettacolo, ma qualcosa deve essere andato storto. Poco dopo l’inizio di “Sogno o son desto”, infatti, l’artista napoletano è caduto dal palco dinanzi alla sua platea. Immediato è stato l’intervento dei soccorsi che, appena allertati, hanno trasportato l’artista all’ospedale più vicino. Come sta, però, adesso?

Stando a quanto si apprende da Fanpage, sembrerebbe che la situazione sia apparsa sin da subito sotto controllo. Vigile e sveglio dall’inizio, l’artista sembrerebbe aver riportato la rottura della costola destra, contusione alla spalla e al dorso lombare. Insomma, un bollettino decisamente non da poco. Tuttavia, su Fanpage si legge che il buon Ranieri potrebbe essere dimesso già nelle prossime ore.

La decisione inevitabile

Da come si può chiaramente comprendere, dopo la caduta dal palco, si è ritenuto necessario prendere una decisione: annullare la tournée. Nonostante l’artista non abbia riportati gravissime complicazioni, è stato indispensabile sospendere lo spettacolo “Segno o son desto”.

Un grande in bocca al lupo da parte di tutto il suo pubblico!