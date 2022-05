“Momento buio”: il ritorno in televisione della conduttrice dopo la malattia

Il ritorno della conduttrice in televisione dopo la malattia che l’ha tenuta per un periodo lontano dallo schermo è segnato da un grande traguardo.

Per diversi anni la conduttrice è stata lontana dalla televisione. Il motivo di questo allontanamento è dovuto al fatto che aveva contratto la malattia di Lyme. In una vecchia intervista a La stampa raccontò del calvario vissuto fin da un viaggio all’estero durante il quale si ammalò.

La malattia di Lyme è una malattia infiammatoria trasmessa dalle punture delle zecche e può portare ad alterazioni neurologiche, cardiache e articolari anche a distanza di settimane o mesi ed è proprio quello che è successo alla conduttrice. Allora ha quindi cominciato delle cure per guarire. Un periodo che l’ha portata ad allontanarsi dalla televisione ma adesso il suo ritorno è segnato da un grande traguardo.

“Momento buio”, la conduttrice torna in televisione dopo l’allontanamento

Victoria Cabello è tornata in televisione dopo essere stata lontana dallo schermo per diversi anni. Aveva contratto la malattia di Lyme e per questo fu costretta ad iniziare un periodo di cure. Dal 10 marzo 2022 la conduttrice è una concorrente di Pechino Express.

Il suo ritorno è stato segnato da un grande traguardo. Insieme a Paride Vitale, con cui forma la coppia denominata i Pazzeschi, è arrivata dritta in finale. Ma nel corso di questa esperienza sono molti i traguardi toccati. Victoria ha conquistato i telespettatori del programma. Ironica, sempre con la battuta pronta, anche nei momenti più improbabili, e nonostante la caduta finale, e quasi noi abbiamo pensato ci potesse essere un colpo di scena con un ritiro, cosa potevamo invece aspettarci da lei? Sicuramente non potevamo pensare che potesse mollare perchè come lei ha detto, non molla mai. E sul finire della puntata la conduttrice arrivata insieme a Paride al primo posto della tappa, si è lasciata andare.

Ha confessato che non ricordava più di avere tanta forza e coraggio : “Non mi ricordavo più di me. C’è stato un momento buio in cui mi sono dimenticata di me, essere qui è ricordarmi che ci sono, che c’è una nuova me, scoperta grazie a questo viaggio“. Victoria Cabello grazie a Pechino è ritornata a conquistarci come solo lei sapeva fare, ma è ritornata ad essere, a ricordarsi, ad andare oltre quel periodo buio. Sarà proprio lei insieme a Paride a trionfare a Pechino Express?