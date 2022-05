Spunta una vecchia foto di Michele: difficile riconoscere così il ballerino di Amici 21

Avete mai visto una vecchia foto di Michele Esposito? Difficile riconoscere così il ballerino di Amici 21.

La ventunesima edizione di Amici sta per concludersi e questa sera scopriremo chi tra gli allievi andrà in finale. Ogni anno abbiamo modo di apprezzare numerosi talenti. Sono migliaia i ballerini e cantanti che si presentano ai casting con la speranza di essere scelti.

Il talent show offre grandi opportunità, non solo a livello di formazione perchè permette di migliorarsi ma anche a livello lavorativo. Infatti spesso sia i ballerini sia i cantanti ottengono già durante il loro percorso o sul finire delle proposte. Tra i ballerini che fanno parte della ventunesima edizione di Amici c’è Michele Esposito. E’ stato scelto da Alessandra Celentano e nonostante fosse arrivato da poco nella scuola non ha esitato a dargli la maglia del Serale. Il ballerino di danza classica è eccezionale, quando danza riesce a trasmettere tutte le emozioni e le sensazioni che prova tanto da far emozionare il pubblico.

L’abbiamo conosciuto pochi mesi fa, quando è entrato nella scuola a poche settimane dal Serale: ma avete mai visto com’era prima ancora? Abbiamo recuperato una vecchia foto di Michele e avrete difficoltà nel riconoscerlo.

Michele Esposito, avete mai visto una sua vecchia foto? Difficile riconoscere così il ballerino di Amici 21

Michele Esposito è un ballerino di danza classica che fa parte della ventunesima edizione di Amici. E’ giovanissimo, ha 22 anni ed è nato a Teverola, in provincia di Caserta. Secondo quanto riportato da Novella 2000, ad 11 anni si è trasferito a Zurigo per poter frequentare l’Accademia di Danza.

Terminato il percorso formativo si è fatto subito notare nel mondo della danza. Trasferitosi ad Amsterdam è entrato nella compagnia nazionale. Il ritorno in Italia è segnato dall’ingresso nella scuola di Amici, scelto dalla maestra di danza classica Alessandra Celentano. Abbiamo conosciuto Michele pochi mesi fa ma l’avete mai visto come era prima ancora? Vediamo insieme questa vecchia foto.

Lo scatto è social ed è stato pubblicato dal ballerino sul canale instagram nel 2016. Aveva appena 16 anni ed era un ragazzino. I cambiamenti ci sono stati, è naturalmente cresciuto e maturato e notiamo i capelli, molto più corti. Oggi li porta lunghi alle spalle. Così l’avreste mai riconosciuto?