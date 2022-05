Stash sarà papà per la seconda volta: chi è e cosa fa nella vita la sua fidanzata

Stash ha annunciato che diventerà papà per la seconda volta, ma sapete chi è la sua fidanzata? Scopriamolo insieme.

Stash è attualmente impegnato in veste di giudice della ventunesima edizione di Amici di Maria De Filippi insieme a Stefano De Martino e Emanuele Filiberto Di Savoia. Anche l’anno scorso l’abbiamo visto indossare il medesimo ruolo nel talent sempre insieme a De Martino e il principe.

Qualche settimana fa il cantante ha annunciato tramite il suo profilo instagram che presto diventerà papà per la seconda volta. A Verissimo ha confessato a Silvia Toffanin che spera sia una femminuccia perchè quando ha scoperto di diventare per la prima volta papà di una femmina, la piccola Grace, subito si è creato con lei qualcosa di magico. L’annuncio del lieto evento è stato social ed è stato molto emozionante. Ma chi è la sua fidanzata? Sapete che cosa fa nella vita? Scopriamolo insieme.

Stash presto papà per la seconda volta: chi è e cosa fa nella vita la sua fidanzata

Abbiamo conosciuto Stash ad Amici di Maria De Filippi quando insieme alla sua band i The Kolors, ha partecipato alla quattordicesima edizione del talent. Allora trionfarono portando a casa la vittoria e anche il successo.

Nella scuola riuscirono a conquistare non solo il pubblico presente ma anche i telespettatori. Stash è il cantante del gruppo ed è amatissimo, come anche Alex Fiordispino e Daniele Mona. L’artista presto diventerà papà per la seconda volta dato che è papà già di una bambina. Ma sapete chi è la sua compagna?

La fidanzata di Stash si chiama Giulia Belmonte ed è, guardandola così a prima vista, bellissima. E’ giovanissima, ha 27 anni. E’ laureata in Scienze della comunicazione e dopo gli studi ha cominciato a lavorare nel mondo dell’informazione. Si legge sul web che è una giornalista televisiva. Tra le sue apparizioni televisive c’è quella al fianco di Aristide Malnati, dove Giulia ha fatto l’inviata del programma Storie e misteri. Stash e Giulia sono insieme da diversi anni ma non sappiamo come i due si siano conosciuti. Adesso sono una famiglia bellissima e presto diventeranno nuovamente genitori, la Belmonte è al sesto mese di gravidanza.