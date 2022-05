Uomini e Donne, arriva l’annuncio tanto atteso: si sposano, grande gioia per i fan della coppia nata in trasmissione.

Manca sempre meno alla fine di questa stagione di Uomini e Donne. Come sempre, anche quest’anno il programma di Maria De Filippo non andrà in onda nel periodo estivo: le nuove puntate torneranno regolarmente a settembre. Prima dello stop nasceranno nuovi amori? Noi ce lo auguriamo, ma in attesa di scoprirlo c’è già una meravigliosa notizia!

Ad annunciarla è stata proprio una coppia nata grazie al programma di Canale 5. I due ex protagonisti sono stati ospiti della registrazione di ieri, dove hanno comunicato che stanno per sposarsi! Una gioia immensa per i fan: scopriamo tutti i dettagli!

Uomini e Donne, si sposano: l’annuncio è arrivato in studio

Di storie d’amore, a Uomini e Donne, ne sono nate tantissime. Alcune non hanno lieto fine, ma altre sono delle vere e proprie favole. Come quella della coppia di cui vi parleremo ora, formatasi proprio nel corso di questa stagione del programma di Maria De Filippi. I due erano nel parterre del trono Over e non ci hanno messo molto a capire di essere innamorati. Dopo aver lasciato la trasmissione, la storia è proseguita a gonfie vele, tra viaggi e momenti indimenticabili. E ben presto arriverà il momento di pronunciare il fatidico sì!

Si, perché Isabella Ricci e Fabio Mantovani stanno per sposarsi! A confermarlo sono stati proprio loro nel corso della registrazione tenutasi ieri, 6 maggio 2022. I due sono tornati in studio come ospiti, ma per conoscere i dettagli dobbiamo attendere la messa in onda della puntata, che avverrà con ogni probabilità nel corso della prossima settimana. Una meravigliosa notizia per i fan della coppia, che continuano a sostenere e seguire Isabella e Fabio attraverso i social.

In attesa di sapere di più sulle nozze non possiamo che mandare i nostri migliori auguri di cuore a questa splendida coppia! A voi piacciono Isabella e Fabio insieme?