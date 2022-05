Con alcune delle sue ultime IG Stories, Vanessa Incontrada lascia senza parole: adesso non ci sono proprio più dubbi, cosa sta accadendo.

Oltre a vantare di un successo impressionante per la sua carriera da artista, Vanessa Incontrada è inarrestabile anche dal punto di vista social. Seguitissima, ma soprattutto super attiva sul suo canale Instagram, l’attrice spagnola sa sempre come catturare l’attenzione del suo pubblico. L’ha fatto anche qualche ora fa. E, vi assicuriamo, stavolta l’ha completamente lasciato senza parole!

Sul suo canale Instagram, come dicevamo, Vanessa Incontrada non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa col suo pubblico. Qualche tempo fa, ad esempio, vi abbiamo mostrato un suo scatto al naturale e vi abbiamo mostrato come la sua bellezza, anche senza un filo di trucco, sia a dir poco stupefacente. Stavolta, invece, vogliamo parlare di alcuni immagini che l’attrice ha condiviso con una serie di IG Stories e che, in un vero e proprio batter baleno, hanno riempito il cuore di gioia a tutti i suoi ammiratori. Stavolta non ci sono proprio più dubbi: Vanessa sta per ritornare! Pronti a scoprire qualche cosa in più? Ci pensiamo immediatamente!

Vanessa Incontrada lascia senza parole: la notizia era attesissima, finalmente!

Sarete felicissimi anche voi quando scoprirete questa fantastica notizia che Vanessa Incontrada non ha potuto fare a meno di annunciare sul suo canale social ufficiale. Sapete di che cosa parliamo? La risposta è semplicissima: Fosca Innocenti sta per ritornare! Avete letto proprio bene, si! A distanza di qualche mese dal finale di stagione, l’amatissima Vanessa Incontrada ritornerà a vestire i panni di vicequestore insieme a tutta la sua incredibile squadra.

La notizia, in realtà, già era nell’aria. Il successo riscontrato da Fosca Innocenti è stato talmente immediato e spropositato che Mediaset non ha battuto ciglio nel rinnovarlo. Non ci aspettavamo, però, che le riprese sarebbero iniziate subito. Con alcuni scatti direttamente dal set, però, Vanessa Incontrada ha lasciato tutti senza parole!

Abbiamo pochissime notizie sulla data di messa in onda, ma quello che importa sapere è che Fosca sta ritornando. Noi non vediamo l’ora, voi?