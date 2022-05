“Voglio un altro figlio”: la confessione a cuore aperto del volto di Uomini e Donne

“Voglio un altro figlio”: la confessione a cuore aperto dell’amatissimo volto di Uomini e Donne; cosa ha raccontato al magazine ufficiale.

Mancano poche settimane alla consueta pausa estiva di Uomini e Donne. Come sempre, infatti, la trasmissione di Maria De Filippi andrà in vacanza per qualche mese, per poi tornare in onda a settembre. I telespettatori si chiedono: troveremo tutti i protagonisti attualmente in studio?

Per scoprirlo non ci resta che attendere, ma, nel frattempo, proprio una delle dame più famose della trasmissione si è lasciata andare ad un’importante confessione. Al magazine ufficiale del programma di Canale 5, ha parlato del suo desiderio di diventare nuovamente mamma. Scopriamo i dettagli.

Uomini e Donne, l’amatissima dama rivela: “Voglio un altro figlio”

Al magazine ufficiale di Uomini e Donne, i protagonisti della trasmissione si raccontano a cuore aperto, aggiungendo dettagli inediti della loro esperienza nel programma o della loro vita in generale. È proprio quello che ha fatto una delle dame più in vista del parterre del trono Over, Ida Platano. La bellissima bresciana è una delle protagoniste più amate dal pubblico, che da anni la segue con affetto. E proprio ad Uomini e Donne Magazine, Ida ha raccontato del suo desiderio di avere un altro figlio.

La Platano è già mamma di Samuele, nato da una precedente relazione, ma ha ammesso che, da qui a cinque anni, si vede mamma di un secondo figlio. E, quindi, sogna di trovare un vero amore: “Desidero tanto un uomo al mio fianco, spero che arrivi presto. Voglio qualcuno che abbia volta di stare al mio fianco, qualcuno a cui appoggiarti e trovare sostegno morale. Un uomo che mi dia forza e con cui vivere una storia bellissima.” Che l’uomo giusto per lei sia l’ultimo arrivato, il cavaliere Marco?

Queste le parole di Ida, che, nell’intervista, ha anche replicato alle insinuazioni secondo cui lei e Riccardo si sono sentiti fuori dal programma. La dama bresciana ha smentito tutto, specificando di non aver più sentito il suo ex dal 2020. Secondo voi Ida è ancora innamorata del cavaliere pugliese, come sostiene Tina Cipollari?