Amici 21, chi sono i finalisti e chi è stato eliminato all’ottava puntata: colpo di scena

Sabato 7 Maggio è andata in onda la semifinale di Amici 21: scopriamo i finalisti e chi è stato l’eliminato dell’ottava puntata.

Ci stiamo avvicinando al giro di boa di questa ventunesima edizione di Amici! Domenica 15 Maggio, rigorosamente in diretta, andrà in onda la sua attesissima finale. E al suo termine scopriremo il nome del vincitore o della vincitrice. Vi siete già fatti un’idea?

Mai come quest’anno, la scuola di Amici 21 ha visto alternarsi tantissimi talenti tra i suoi banchi. I colpi di scena non sono affatto mancati – come, ad esempio, l’espulsione di Flaza dopo i ripetuti richiami o l’abbandono della scuola da parte di Mattia dopo un infortunio – quello che è prevalso, però, è sempre stato il talento di ogni ragazzo. Come ogni gara che si rispetti, però, solo uno di loro riuscirà ad aggiudicarsi il titolo finale. E solo alcuni di loro sono riusciti ad aggiudicarsi la finale. Sabato 7 Maggio, infatti, è andata in onda la Semifinale di Amici 21, ma avete visto anche voi cos’è successo? Scopriamo insieme tutti i finalisti di questa edizione di Amici. E chi, purtroppo, è stato eliminato ad un passo dalla finale.

Chi sono i finalisti di Amici 21

Vi siete persi l’ottava e penultima puntata di Amici 21 ed adesso volete scoprire chi sono i finalisti di quest’edizione? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa.

Come tutte le altre precedenti, anche la semifinale di Amici 21 è stata ricca di “scontri” e di esibizioni. Ciascun talento, infatti, si è esibito nella propria disciplina davanti alla giuria composta da Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto di Savoia ed ha ottenuto il tanto atteso responso. Non tutti, però, hanno ottenuto il “pass” per la finale. Come ribadito da Maria De Filippi nei giorni scorsi, soltanto cinque di loro aveva la possibilità di giocarsi il tutto e per tutto nell’ultima puntata. Ebbene. Colpo di scena! I finalisti non sono assolutamente cinque, come era stato inizialmente detto, bensì sei. Ciò significa che, a fine puntata, solo uno dei setta ragazzi arrivati in semifinale ha dovuto abbandonare la scuola.

I primi che sono riusciti ad aggiudicarsi il lasciapassare dalla giuria sono: Sissi, Michele e Luigi. Gli ultimi tre, invece, sono: Alex, Serena ed Albe.

Chi è stato eliminato?

Dal momento che Sissi, Michele, Luigi, Alex, Serena ed Albe sono i sei finalisti, Dario è stato l’eliminato alla semifinale. E, quindi, ad un passo dalla finale. Cosa ne pensate?

Auguriamo a Dario una carriera brillante!