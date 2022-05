È il principe Friedrich in Bridgerton, ma ricordate in quale celebre saga lo avevamo già visto?

La serie Netflix di “Bridgerton” è davvero un successo inarrestabile e i suoi brillanti interpreti seguitissimi dal pubblico: è il Principe Friedrich, ma ricordate in quale celebre saga lo aveva già visto?

Abbiamo atteso la seconda stagione con trepidazione e già non vediamo l’ora che la terza ci regali nuove emozioni. Bridgerton è una serie targata Netflix che si è rivelata un successo mondiale fin dal suo debutto: lo abbiamo visto nei panni del Principe Friedrich, ma ricordate in quale celebre saga aveva già visto questo affascinante attore?

Nei panni del Principe Friedrich ha sicuramente lasciato il segno, sebbene sia poi stato il Duca di Hastinghs a conquistare il cuore della bella Daphne. In attesa di scoprire se rivedremo Freddie Stroma nella celebre serie tv, siete curiosi di scoprire a quale amatissima saga ha preso parte?

Freddie Stroma, il principe Friedrich in “Bridgerton”: ricordate in quale saga lo abbiamo già visto?

Ebbene, non è certo la prima volta che un volto del piccolo schermo sia impegnato anche al cinema. Forse, però, molti di voi non hanno riconosciuto l’interprete del Principe che ha preso parte ad una saga cinematografiche tra le più famose e celebri al mondo. Di che stiamo parlando?

Vediamo se riusciamo a rinfrescarvi la memoria. Nella serie di film di cui parliamo interpreta uno degli studenti della scuola di magia più celebre che ci sia. Avete capito? Ebbene sì, il nostro Freddie Stroma è stato uno dei volti di “Harry Potter”! Riuscite a ricordare chi interpretava?

il talentuoso attore di origine britannica ha prestato il volto a Cormacc McLaggen, Grifondoro e rivale di Ronald Weasley per ottenere la carica di Portiere nella Squadra di Quidditch. Lo vediamo nel film “Il Principe Mezzosangue”, dove mostra anche un certo interesse per la brillante Hermione Granger. Lo avevate riconosciuto?

Non ci resta che attendere la nuova stagione per scoprire se il talentuoso Freddie avrà modo di tornare a vestire i panni dell’affascinante Principe: a voi piacerebbe rivederlo in Bridgerton?