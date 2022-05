Chiara Ferragni rivela un retroscena particolare su un suo ex fidanzato: cosa faceva

Chiara Ferragni ha rivelato un retroscena particolare su un suo ex fidanzato: scopriamo che cosa ha svelato.

Chiara Ferragni è la regina di instagram, con un profilo di ben oltre i 26 milioni di follower e oltre 15 mila post, i suoi movimenti social non passano assolutamente inosservati. Insieme a Fedez è amatissima e hanno creato una docu-serie su di loro, The Ferragnez che figura tra le più seguite sulla piattaforma streaming Amazon Prime Video.

La serie è stata girata sulle sponde del lago di Como, a Villa Porto Felice, un luogo incantato immerso nel verde. L’esterno è meraviglioso ma anche il suo interno lascia senza parole. La struttura ha un arredamento di lusso caratterizzato dalla presenza di opere artistiche dal valore storico. Chiara è popolare in tutto il mondo. Non solo sappiamo tutto della sua vita professionale ma anche sul lato privato si conosce abbastanza, nonostante lei come gli altri vip, cerchino di mantenere alle volte la privacy. L’influencer dal settembre del 2018 è sposata con Fedez e sono genitori di due bellissimi bambini, Leone, nato il 19 marzo 2018 e Vittoria, nata il 23 marzo 2021.

Prima ancora però ha avuto diverse relazioni. A Tal proposito in una vecchia intervista ha raccontato un retroscena su un suo ex fidanzato.

Chiara Ferragni, che cosa faceva un suo ex fidanzato: il retroscena raccontato dall’influencer

Chiara Ferragni e Fedez sono insieme dal 2016, anno in cui hanno ufficializzato la relazione. Nell’ottobre del 2018 sono arrivate le nozze. Tutti ricorderanno che Fedez le fece la proposta di matrimonio durante il suo concerto, emozionando tutti i fan presenti e ovviamente Chiara che non si aspettava di vivere un momento così bello.

Prima di Fedez, l’influencer ha avuto altre relazioni. A tal proposito, in una vecchia intervista rilasciata a Vogue, ha raccontato un retroscena su un suo ex fidanzato. La Ferragni disse che a molti la ricchezza e la fama di una donna fanno paura: “Con i miei fidanzati litigavo spesso per lo squilibrio di potere sul lavoro. Raramente un uomo accetta una compagna che guadagna più di lui”. Nell’intervista ha svelato così un retroscena personale.

Chiara raccontò che un suo ex fidanzato si sentiva inferiore perchè era più affermata e lui cercava di imporsi nel rapporto di coppia: “Un mio ex, un fotografo molto bravo, si sentiva inferiore perchè ero più affermata e allora cercava di imporsi nel rapporto di coppia, anche su cose stupide e minime”. Ha aggiunto che con Fedez non è mai successo, anzi lui si è sempre esposto in tutti i modi privati e pubblici per farle capire che gli piaceva.