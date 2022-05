Come è cambiata Chiara Ferragni negli anni? Il prima e dopo dell’influencer

L’influencer più famosa ed amata, ha compiuto poche ore fa i suoi 35 anni: come è cambiata negli anni la splendida Chiara Ferragni?

Ha costruito un impero via social che l’ha resa l’imprenditrice digitale e l’influencer più famosa in Italia ed oltre. Chiara Ferragni è oggi un volto amatissimo e soprattutto seguitissimo.

Il suo account Instagram consta di oltre 26 milioni di seguaci pronti a seguirla quotidianamente ed a commentare e lasciare un like ai suoi look stratosferici ed ai dolci momenti catturati con un click che la ritraggono insieme alla sua splendida famiglia. Solamente poche ora fa, l’influencer cremonese ha compiuto i suoi 35 anni ed ha deciso di spostarsi a Palermo, in Sicilia, per festeggiare insieme ai più cari questo momento speciale.

Oggi Chiara Ferragni grazie alle sue enormi capacità è una donna affermata. Ha creduto in sé stessa grazie all’appoggio delle persone che l’hanno sempre stimolata a credere nelle proprie capacità ed ha investito completamente su sé stessa, raccogliendo pian piano i frutti del successo.

Una donna in carriera, una splendida mamma ed una compagna di vita dolcissima ed innamoratissima. Oggi Chiara Ferragni è così, ma come è cambiata negli anni? Vederla in questo scatto vi lascerà assolutamente senza parole!

Chiara Ferragni, come è cambiata l’influencer negli anni: il prima e dopo

Solamente poche ora fa ha spento ben 35 candeline. Chiara Ferragni ha scelto di festeggiare il suo compleanno in Sicilia, insieme a tutta la famiglia e le persone a lei più care. Oggi è un volto amatissimo, una vera e propria icona di bellezza e di stile. Ma ciò che sicuramente ci colpisce è la sua estrema semplicità. Una caratteristica che da sempre la contraddistingue e grazie alla quale si è fatta apprezzare sempre più. Ha unito capacità e talento alla semplicità e ne è venuto fuori un successo clamoroso! Ma come era Chiara Ferragni prima? Come è cambiata l’influencer negli anni?

Questo dolcissimo scatto lascia davvero senza parole. E’ ravvisabile una forte somiglianza con la Chiara che conosciamo oggi. Viso dolcissimo, quel sorrisino incantevole e splendidi occhi azzurri che incantano. Una differenza possiamo notarla. La vedete anche voi?

Il colore dei capelli di Chiara Ferragni è completamente diverso da come la vediamo oggi. Oggi è super bionda e super bella, ma nel tempo prima di cambiare il suo look Chiara ha mantenuto il naturale colore della sua chioma, in questo scatto ci ha sconvolti tutti!

Bellissima prima e dopo, non trovate?