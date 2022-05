Conoscete la vita privata di Alessio Boni? Chi è e cosa fa nella vita la sua compagna

In “Rinascere”, film sulla storia di Manuel Bortuzzo, è il padre del giovane nuotatore: conoscete la vita privata dell’attore Alessio Boni?

Lo stiamo vedendo questa sera su Rai1 nell’attesissimo film Rinascere che ripercorre la drammatica vicenda di Manuel Bortuzzo. Qui Alessio Boni, attore italiano di grande successo e dalla carriera più che avviata, interpreta il signor Franco, padre dello sportivo che si è dedicato anima e corpo a suo figlio da quando questi è stato colpito dalla nota tragedia.

Un ruolo certamente impegnativo, come del resto tutta la pellicola, per il quale non a caso è stato scelto un grande professionista come Boni. Chi lo segue da molti anni conosce benissimo il suo talento e anche i dettagli più interessanti della sua vita prima di raggiungere il successo.

Per chi non lo sapesse, infatti, l’artista 55enne originario di Sarnico in provincia di Bergamo ha svolto in passato i lavori più singolari: dal baby-sitter al pizzaiolo, fino al poliziotto! La passione per la recitazione evidentemente l’ha sempre avuta ma non se n’è reso conto subito.

Solo a partire dagli anni ’90, tornato in Italia dopo un periodo vissuto in America, Boni si dedicò completamente al suo talento artistico e, prima di diplomarsi all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica di Roma, debuttò ne Il lago, primo film della sua carriera.

Oltre a queste interessanti esperienze, conoscete la sua vita privata?

Alessio Boni ha una compagna con cui ha due figli: la vita privata dell’attore

Da sempre molto riservato, Alessio Boni ha sempre cercato di proteggere la sua sfera privata. E’ noto però che abbia una compagna e che sia papà di due bambini, Lorenzo e Riccardo, nati rispettivamente nel 2020 e nel 2021.

La donna che ha conquistato da tempo il suo cuore è Nina Verdelli e nella vita lavora come giornalista di moda. Il giornalismo è evidentemente nel DNA di famiglia: i suoi genitori sono Cipriana Dell’Orto, ex direttrice di Donna Moderna, e Carlo Verdelli, ex direttore di Vanity Fair, Sette, e la Gazzetta dello Sport.

Sia Alessio che Nina preferiscono mantenere la loro privacy lontana dai riflettori, certo è che sono una coppia davvero splendida!