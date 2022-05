Dopo La pupa e il secchione show sono una coppia: “Siamo fidanzati”

Dopo la fine de La pupa e il secchione sono insieme e sono una coppia: “Siamo fidanzati e abbiamo un progetto insieme”.

Si è conclusa la nuova edizione de La pupa e il secchione condotta da Barbara D’Urso. La conduttrice è stata affiancata per tutto il percorso da Antonella Elia, Federico Fashion Style e Soleil Sorge nel ruolo di opinionisti. Le coppie hanno vissuto all’interno di una villa meravigliosa.

A vincere il programma è stata la coppia formata da Maria Laura de Vitis e Edoardo Baietti, formata soltanto la settimana prima. Adesso per la De Vitis è iniziata una nuova avventura. E’ sbarcata in Honduras ed è una nuova naufraga. Ma torniamo a noi, vi abbiamo detto che dopo La pupa e il secchione sono una coppia e si sono mostrati negli ultimi giorni più affiatati che mai.

A La pupa e il secchione non erano una coppia dato che erano insieme ad altre persone in gioco. Ma già all’interno del programma hanno capito di provare un interesse reciproco. Anche se abbiamo visto non sono mancate le incomprensioni e gli imprevisti.

Ma a quanto pare l’amore ha trionfato anche questa volta. Emy Buono e Denis Dosio sono una coppia. La fine del programma infatti non ha fatto altro che avvicinarli ancora di più. Non riescono a stare lontani e hanno trascorso subito dopo molto tempo insieme, nella città della giovane. Dosio in un’intervista rilasciata a Superguidatv ha raccontato che al termine del programma è andato a Napoli a conoscere la famiglia di Emy e il suo mondo.

Ha confessato di aver trovato una ragazza fantastica e dice: “Ora siamo fidanzati”. Nel corso della chiacchiera ha anche svelato di avere già in cantiere qualche progetto e anche con Emy. A Dosio piace ballare e quindi vorrebbe realizzare un tour con lei in giro per le discoteche. Ma qual è il suo più grande sogno?

L’ex concorrente de La pupa e il secchione spiega che vorrebbe condurre un programma tutto suo. Ebbene, Emy e Denis sono una coppia e sono bellissimi.