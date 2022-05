Edoardo Leo svela cosa ha fatto per mantenersi: è accaduto prima del successo

Sapete cosa ha fatto Edoardo Leo per mantenersi quando non era ancora famoso? Vediamo cosa ha raccontato l’attore.

Edoardo Leo è uno degli attori più amati a apprezzati del panorama cinematografico. Ha recitato al cinema e in televisione portando a casa grandi soddisfazioni. Come raccontato in un’intervista rilasciata a Il Corriere della sera, lui non è figlio d’arte ma ha sempre pensato di poter diventare un artista.

Non fa parte di una famiglia che ha studiato, ma si è laureato. Fu bocciato all’Accademia Silvio D’Amico e al Centro Sperimentale e racconta che se dovesse rivedere il suo esame, anche lui si boccerebbe: “Ricordo che mi dissero ‘sai urlare’. Ci ho sofferto, ho pensato di non essere all’altezza”. Ma questo l’ha portato a sviluppare un senso di rivalsa che l’ha aiutato ad andare avanti. Leo ha anche svelato di essere stato cacciato da una serie televisiva dopo due settimane ma non ha voluto riaprire il file dicendo che allora si trattava di un produttore famoso. Svela inoltre che ha fatto film brutti e fiction brutte ma non aveva possibilità di scelta perchè quei soldi erano necessari per pagare gli affitti e poi prima ancora voleva pagare da solo l’università. Ebbene, sapete che cosa ha fatto l’attore per mantenersi? Scopriamolo insieme.

Prima del successo, Edoardo Leo svela cosa ha fatto per mantenersi

Ha rilasciato un’intervista a il Corriere della sera e ha parlato di molti aspetti della sua vita professionale. Edoardo Leo, attore, regista e sceneggiatore ha alle spalle 30 anni di carriera ma come dice lui sono di gavetta.

Nel corso della chiacchierata ha svelato delle sue bocciature e di aver fatto anche molti film brutti e fiction brutte ma servivano per necessità, per pagare gli affitti. Ha confessato di essere stato cacciato da una serie televisiva dopo due settimane ma non ha svelato di quale si tratta, ha solo accennato al fatto che allora si trattava di un produttore famoso. L’attore ha raccontato che per mantenersi ha svolto diversi lavori perchè dice nell’intervista che voleva pagare gli studi da solo.

Edoardo Leo ha svelato di aver fatto il pony express, con un amico scaricava il latte di notte, ha lavorato al chiosco del cimitero di Sutri dei suoi zii. Voi lo sapevate?