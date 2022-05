Elodie, il tatuaggio della croce sulla spalla ha un significato molto importante per lei

Elodie ha una croce disegnata sulla spalla: scopriamo qual è il significato di questo tatuaggio.

Tra le cantanti che si sono affermate moltissimo in questi ultimi anni bisogna assolutamente citare Elodie Di Patrizi, meglio nota come Elodie. Prima di diventare una popolare artista ha lavorato come modella, barista, come vocalist e cubista nei locali.

La notorietà l’ha raggiunta in seguito alla sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. E’ stata infatti un’allieva della quindicesima edizione arrivando a classificarsi al secondo posto. I suoi singoli sono ascoltatissimi e ogni volta raggiungono le prime posizioni nelle classifiche musicali. La prima volta che ha partecipato al Festival di Sanremo era il 2017 e ha portato il brano Tutta colpa mia. Nel 2020 era nuovamente tra i big della kermesse con il brano Andromeda mentre nella settantunesima edizione è stata per una serata la co-conduttrice al fianco di Amadeus.

Elodie è ben nota, si conosce molto di lei, della sua carriera, dagli esordi ad oggi e anche della sua vita privata. Si conoscono ovviamente anche le curiosità. Guardandola è impossibile non notarne la bellezza ma molti avranno notato anche altro. L’artista ha diversi tatuaggi ma uno cattura l’attenzione, sulla spalla ha una croce: sapete qual è il suo significato? Scopriamolo insieme.

Elodie, il tatuaggio sulla spalla: dietro la croce si nasconde un importante significato

Elodie è diventata popolare dopo la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. Dopo l’esperienza nel talent non si è più fermata. Oggi è una delle artiste più amate e apprezzate e naturalmente più ascoltate.

Della sua carriera sappiamo tutto e anche la vita privata è ben nota. In molti avranno notato i suoi tatuaggi. In particolare a non passare inosservata è una croce tatuata sulla spalla: sapete cosa vuol dire?

Elodie ha fatto questo tatuaggio, ovvero una croce leggermente sfumata al suo interno, non per un legame con la religione. Ha spiegato che rappresenta un momento di ripartenza. Si è trovata ad affrontare un periodo difficile e la croce rappresenta il rialzarsi e partire da zero, lasciare alle spalle il passato e rinascere piano.