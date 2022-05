Gigi D’Alessio, avete mai visto la sua mamma? Spunta una foto ricordo, la dedica è dolcissima

Nel giorno della Festa della mamma, Gigi D’Alessio dedica un pensiero amorevole alla donna che lo ha messo al mondo: avete visto che bella?

Considerato una delle voci più belle di Napoli, Gigi D’Alessio è uno dei cantautori italiani più apprezzati del panorama musicale. La sua storia artistica inizia più di tre decenni fa, quando da ragazzino inizia a studiare pianoforte da autodidatta per poi iscriversi a 12 anni al conservatorio dove ottiene il diploma. A soli 23 anni Gigi era direttore dell’Orchestra Scarlatti e quello sarebbe stato solo l’inizio dei suoi tanti traguardi professionali.

Originario del capoluogo campano, l’artista 55enne ha sempre fatto incentrato la sua vita e la sua musica sui valori in cui crede fortemente. Tra questi, c’è senza dubbio la famiglia: prima di essere padre, Gigi è stato un figlio devoto e legatissimo ai propri genitori.

Purtroppo entrambi oggi non ci sono più e di queste due perdite così dolorose parlò nel salotto di Mara Venier nel 2019, ospite in una puntata di Domenica In: “Io ho 4 figli come tutti sanno, però quando hai genitori sei sempre figlio; poi, quando non li hai più, capisci di essere diventato genitore”.

Gigi D’Alessio, la foto della mamma: l’avevate mai vista?

Sul papà, il signor Francesco, Gigi raccontò di sentire la sua mancanza e ricordò di quando andava ai suoi concerti e acquistava il biglietto senza dirglielo. Poi lo chiamava al telefono e gli ricordava quanto fosse orgoglioso di lui.

Riguardo alla madre, il cantautore ha espresso il suo grande amore per lei attraverso la bellissima canzone La prima stella, presentata al Festival di Sanremo qualche anno fa. “Io mia madre la sento sempre vicina – spiegò all’epoca ai microfoni di Mara Venier – è una forza che non si può descrivere”.

Oggi 8 maggio 2022, nel giorno della Festa della mamma, Gigi ha voluto dedicarle un pensiero tramite i social come ogni anno: a corredo di una bellissima foto che ritrae la signora Antonietta, ha scritto “Auguri alla mia prima stella”.

La perdita dei genitori non è stato l’unico grande lutto per D’Alessio. Anche suo fratello Pietro è venuto a mancare anni fa e a tal proposito ha detto: “Forse la musica è stata la mia ancora di salvezza”.