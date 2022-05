Giusy Ferreri perde la pazienza: lo screzio proprio davanti a tutti

Giusy Ferreri perde la pazienza durante la puntata di The Band e sbotta contro la cantante: avete visto cos’è successo?

Venerdì è andata in onda una nuova puntata del nuovo programma condotto da Carlo Conti, The Band, in onda su Rai 1. Il format prevede la sfida tra 8 band dove in ogni puntata si esibiscono. Non manca una giuria d’eccezione, formata da Gianna Nannini, Asia Argento e Carlo Verdone.

Ci sono anche dei tutor, grandi artisti della musica che aiutano i gruppi a prepararsi al meglio e li seguono passo passo. Nel team dei coach troviamo Dolcenera, Giusy Ferreri, Enrico Nigiotti, Rocco Tanica, Marco Masini , Federico Zampaglione Francesco Sarcina e Irene Grandi. Nella puntata di venerdì c’è stato un battibecco tra Giusy Ferreri e Dolcenera, due tutor che si sono trovate in scontro per un inconveniente.

The Band, Giusy Ferreri perde la pazienza e sbotta contro Dolcenera

Nella puntata di The Band andata in onda venerdì 6 maggio c’è stato un battibecco tra Giusy Ferreri e Dolcenera. La Ferreri chiamata da Conti ad intervenire dopo che aveva dato un voto più basso alla band Isoladellerose. Infatti aveva dato alla loro esibizione 4 mentre gli altri avevano giudicato con un voto più alto.

Giusy ha esordito dicendo: “Voglio dire che loro effettivamente qualitativamente sono tra i migliori però hanno anche l’utilizzo di sequenze. C’è da dire che le sequenze aiutano parecchio, nel senso che ci sono delle band che non le usano, per cui il suono arriva molto più…”, e qui è stata bloccata da Dolcenera che, mentre la cantante parlava, ha commentato.

Giusy fermata nel dire la sua opinione, a quel punto ha sbottato: “Sì, però fai parlare e che ca***. Ha chiesto a me il mio parere e non ho finito“. Dolcenera si è poi fermata e la Ferreri ha proseguito il suo commento, dicendo che non è contraria alle sequenze ma danno una completezza di suono sicuramente maggiore. Tra le due grandi artiste c’è stato questo piccolo fraintendimento in trasmissione ma nulla di grave.