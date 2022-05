Dopo aver partecipato a Vite a Limite Janine Mueller non è più lei, è irriconoscibile: oggi si mostra proprio così, davvero impressionante.

Quella di Janine Mueller a Vite al Limite non è stata una di quelle trasformazioni sconvolgenti di cui vi abbiamo parlato nel corso di un nostro articolo, ma ha saputo ugualmente catturare l’attenzione di tutti.

All’epoca della sua partecipazione al programma di Real Time, infatti, la donna originaria di Seattle aveva raggiunto un peso che superava di gran lunga i 300 kg e un disperato bisogno di ritornare in forma. Così come Lisa, però, il suo percorso non ha portato tantissimi risultati. A distanza di circa 12 mesi dall’inizio del suo programma di dimagrimento nella clinica di Houston, infatti, la Mueller è riuscita a dimagrire solo 50 kg, un numero che non soddisfaceva affatto la richiesta del dottor Nowzaradan, ma che non ha affatto fatto demordere la sua paziente. Ad oggi, infatti, Janine appare veramente irriconoscibile ai nostri occhi. L’abbiamo rintracciata sui social: non immaginereste mai com’è diventata.

Janine Mueller dopo Vite al Limite è irriconoscibile: eccola oggi, irriconoscibile

Se il percorso di Janine Mueller all’interno della clinica di Houston non ha portato grandi risultati, non si può dire lo stesso di quelli ottenuti appena ritornata a casa. Se a Vite al Limite, infatti, era dimagrita poco più di 50 kg e non aveva potuto ottenere il lasciapassare per l’intervento di bypass gastrico, una volta spenti i riflettori sembrerebbe che la donna di Seattle si sia seriamente impegnata per ritornare in forma. Non sappiamo quanti chili abbia perso né tantomeno se sia riuscita ad operarsi, fatto sta che ad oggi sfoggia una forma fisica davvero irriconoscibile.

Siamo riusciti a rintracciare Janine Mueller su Facebook ed abbiamo constatato che, a distanza di anni dalla sua partecipazione a Vite al Limite, oggi è in gran forma. Sempre splendida e raggiante, la donna ha raggiunto un obiettivo davvero importantissimo: iniziare una nuova vita! Siete pronti a vederla anche voi? Vi assicuriamo: è davvero irriconoscibile.

Davvero bellissima, non c’è che dire. Dopo Vite al Limite, Janine ha finalmente iniziato una nuova vita, quella che lei tanto desiderava di iniziare.