Isola dei Famosi, brutto momento per i fratelli Tavassi: Edoardo ha dovuto farlo per forza

Durante la scorsa puntata de L’Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi è stato costretto a fare qualcosa che sua sorella non avrebbe mai voluto.

La vita a L’Isola dei Famosi, si sa, non è affatto semplice. Pochissimi i momenti che non richiedono fatica, nervi saldi e spirito di sacrificio. Un’esperienza unica nella vita, che i concorrenti accettano ben consci di dover rinunciare a tutto ciò a cui sono abituati. Un angolo di Paradiso in cui tutto, anche la più piccola ricompensa ha un prezzo.

Nel corso della quattordicesima puntata, è toccato agli amatissimi fratelli Tavassi prendere una difficile decisione. In verità, la scelta riguardava Guendalina mentre ad Edoardo spettava il compito di eseguire le disposizioni dello ‘Spirito dell’Isola’. La naufraga è stata costretta a fare una delle scelte più difficili per lei, ma stavolta la posta in gioco era davvero alta.

Un bel piatto di spaghetti? Una porzione di parmigiana? Un hamburger? Niente di tutto ciò! Il premio in palio era tutt’altro che materiale: se avesse accettato di farlo, avrebbe potuto riabbracciare il fidanzato Federico Perna nel frattempo sbarcato in Honduras per farle visita.

Isola dei Famosi, ‘tortura’ in diretta per Guendalina Tavassi: cosa le ha dovuto fare suo fratello Edoardo

Non è stata la prima volta che i due simpatici fratelli sono dovuti scendere a compromessi per ottenere qualcosa in cambio dallo ‘Spirito dell’Isola’: qualche puntata fa, Edoardo aveva accettato di farsi depilare le ascelle e i pettorali dalla sorella per permetterle di vedere un videomessaggio da parte di Federico. Adesso però si trattava di un incontro dal vivo dopo oltre un mese di lontananza e il prezzo da pagare è stato davvero alto per Guendalina.

Suo fratello ha dovuto tagliarle i capelli a cui tiene tantissimo! Dopo aver tolto il drappo rosso che copriva una foto di Ilary col caschetto che ha sfoggiato qualche anno fa quando conduceva il GF Vip, Edoardo si è messo all’opera per cercare di riprodurre lo stesso taglio sulla chioma di Guendalina.

Al cuor non si comanda e quindi la naufraga ha ceduto al ‘perfido ricatto’ degli autori. Inutile dire che la scena di Edoardo nelle vesti di coiffeur è stata divertentissima e alla fine il sacrificio è valso la pena: Guendalina ha potuto riabbracciare il fidanzato che, lanciatosi dall’elicottero, l’ha raggiunta a riva.

E voi avete visto questo esilarante momento?