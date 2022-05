La storia di David a La dottoressa Pimple Popper: notizia sconvolgente per lui: non l’avrebbe mai immaginato, cos’è successo.

Il suo nome non vi sarà affatto nuovo tra i pazienti de La dottoressa Pimple Popper. E, in effetti, avete proprio ragione. Ricordate quando vi abbiamo raccontato la sua storia? Ripercorriamola insieme.

A dispetto di tutti gli altri pazienti di cui vi abbiamo raccontato la storia, David si è rivolto a La dottoressa Pimple Popper dopo averla incontrato casualmente durante una classica giornata lavorativa. Entrata nella sua limousine, infatti, la dermatologa non ha potuto fare a meno di notare il naso di David ed ha immediatamente provveduto ad aiutarlo. Si trattava di un semplicissimo rinofima, che la dottoressa ha eliminato con l’elettrocauterio a punta larga. Ciò che, però, adesso colpisce di più è la notizia sconvolgente che, nel corso della prima visita di controllo, Sandra Lee non ha potuto fare a meno di dare al suo paziente.

David a La dottoressa Pimple Popper, notizia choc: cos’è successo

Oltre ad aver notato il suo naso ed aver ampiamente spiegato di che cosa si trattava esattamente, La dottoressa pimple popper non ha potuto fare a meno di notare un’escrescenza che David aveva sotto l’occhio. Cresciuta poco meno di un anno prima del loro incontro, la protuberanza aveva raggiunto delle dimensioni piuttosto notevoli in pochissimo tempo. Ed aveva delle sembianze che la convincevano affatto. In effetti, è stato proprio così.

Non è assolutamente la prima volta che la dottoressa fa di tutto per aiutare il suo paziente. Lo ha fatto in precedenza con Gerald e lo ha ripetuto anche con il buon David. Quell’escrescenza sul viso a cui il suo paziente non aveva dato peso, in realtà era un tumore della pelle. Certo, non si trattava affatto di qualcosa di grave, ma la dermatologa ha ritenuto opportuno asportare il tumore basocellulare immediatamente onde evitare un’ulteriore crescita e dei danni alla vista.

Seppure la dottoressa abbia impiegato un po’ di tempo per la rimozione del tumore benigno, tutto è andato alla grande.