Luca Argentero, spiacevole episodio per l’attore: cosa gli è successo

Spiacevole episodio per Luca Argentero: la replica dell’attore è decisamente da applausi, cosa gli è esattamente accaduto.

Che Luca Argentero sia la star del web, è praticamente indiscusso. Seguitissimo sui suoi canali social, l’attore torinese non perde mai occasione di poter interagire e comunicare col suo pubblico. L’ha fatto anche qualche ora fa, quando è stato il protagonista di uno spiacevole episodio.

Non solo qualche ora fa Luca Argentero ha condiviso una sua foto da bambino comparandola con uno scatto di adesso, ma non si è affatto trattenuto dal reagire ad uno spiacevolissimo episodio capitatogli sui social. Cos’è successo? La risposta è semplicissima: l’attore ha dovuto far fronte ad un attacco da parte di un hater. E quando lo definiamo “attacco”, sia chiaro, non intendiamo un’ammissione di mancata stima nei confronti dell’artista, ma molto altro ancora. È proprio per questo motivo, quindi, che la reazione del bell’Argentero non solo è stata immediata, ma davvero da applausi.

Luca Argentero, spiacevole episodio: replica da applausi, cos’è accaduto

Con l’avvento e l’avanzare dei social, ognuno di noi ha dovuto fare i conti con un altro “fenomeno”: il propagarsi degli haters! A quanti di voi è capitato di dover far fronte a commenti spiacevoli sui social da parte di persone che nemmeno si mostrano? Senza alcun dubbio, tantissime volte! C’è chi, però, di fronte a questi beceri attacchi sceglie di prendere una decisione incredibile, come è accaduto qualche mese fa a Loretta Goggi, o chi sceglie di affrontarli. È l’esempio di Luca Argentero!

Alcune ore fa, sul suo account Twitter ufficiale, Luca Argentero è stato protagonista di uno spiacevole episodio, ma anche di una vera e propria replica da applausi. Il commento dell’utente fatto ai suoi danni, infatti, non è assolutamente passato inosservato. E l’attore torinese non ha affatto potuto fare a meno di rispondere. Guardate un po’ questo botta e risposta:

Il commento in questione, da come si può vedere dall’immagine riproposta in alto, non ha affatto lasciato indifferente Luca Argentero, che ha immediatamente provveduto a rispondere a tono. Cosa ne pensate?