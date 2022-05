Michelle Hunziker ha ceduto al ritocco estetico? Cosa sappiamo su di lei e cosa è emerso durante lo show a lei dedicato.

Lei non ha bisogno di presentazioni: è una delle donne più talentuose ed apprezzate del nostro mondo dello spettacolo. Michelle Hunziker è un’artista a 360 gradi, capace di tenere il palco e di incantare il pubblico con la sua innumerevoli capacità. Lo ha confermato ampiamente nel corso di Michelle Impossibile, il primo one woman show dedicato proprio a lei, trasmesso lo scorso febbraio.

E proprio nel corso di una delle due puntate dello show è emersa una curiosità sulla conduttrice, che riguarda la chirurgia estetica. A rivelare tutto è stata proprio Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle ed Eros Ramazzotti. Un siparietto imperdibile: curiosi di scoprire cosa è emerso? Vi raccontiamo tutto.

Michelle Hunziker ha ceduto al ritocco estetico? A rivelarlo è stata la figlia Aurora Ramazzotti

Tra le molteplici qualità di Michelle Hunziker c’è anche l’innegabile bellezza. La showgirl è incantevole e, per lei, sembra che il tempo non passi mai. Ma è tutto merito di madre natura? In tanti si saranno chiesti se dietro la perfezione del suo decolleté ci sia la mano di un chirurgo. Ebbene, a togliere ogni dubbio ci ha pensato la figlia Aurora Ramazzotti, ospite a Michelle Impossible.

“Era lo stesso periodo in cui ti sei rifatta le tet**. Non ho mai capito perché non l’hai mai detto, cioè rifarsi le tet** dopo tre figlie è normalissimo ragazzi, lo fanno tutti!”, ha dichiarato Aurora durante un racconto di vita quotidiana tra mamma e figlia. “Che poi fa ridere il fatto che ti sei rifatta le tet** lo stesso giorno del tunnel carpale, così sei uscita dall’ospedale col tutore e nessuno si era accorto. Sei un genio!”.

“Sai che sei veramente infida, bastarda dentro! Voglio vedere te dopo che ti hanno ciucciato tre figlie cosa ti rimane!”, risponde Michelle, scherzando. E voi, avete seguito lo show di Michelle Huniker?