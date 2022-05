Morto il famoso Youtuber: la madre ha appreso la notizia dai social

Il famoso ed amato youtuber è morto, ma sua mamma ha appreso la notizia soltanto dai social: un dramma incredibile, cos’è successo.

Tutti lo conoscevano su Youtube e in diversi apprezzavano i suoi contenuti. È proprio per questo motivo che la notizia della sua morte ha scosso tutti e non poco. Famosissimo sulla piattaforma video, lo youtuber è morto all’età di 53 anni nel suo appartamento. Ecco cos’è successo.

La notizia è arrivata all’improvviso ed ha lasciato tutti di sasso, compresa sua mamma che ha saputo della morte di suo figlio sui social. Al momento, non abbiamo tantissime informazioni sulle cause del decesso, ma – stando a quanto si apprende – sembrerebbe che il tutto sarebbe accaduto Giovedì sera. Il famoso youtuber, da quanto si legge su Fanpage, sembrerebbe che si trovasse nel suo appartamento in compagnia di un’altra persona quando, dopo aver iniziato ad avvertire un malore, l’ha sollecitata a contattare i soccorsi. Al loro arrivo, però, non c’era più nulla da fare: lo youtuber era già morto!

Youtuber morto nel suo appartamento: cos’è successo

A distanza di qualche giorno dalla notizia della morte di un famoso attore, ne arriva un’altra ancora più sconvolgente: il famoso ed amato youtuber è morto alla sola età di 53 anni. Come dicevamo, non sono state chiarite ancora le dinamiche, ma sembrerebbe che il volto sia stato colto da un malore e che i soccorsi siano stati completamente vani per riportarlo in vita. Quello che, però, lascia più di tutto a bocca aperta è che la mamma del youtuber ha appreso la morte di suo figlio sui social. Un colpo durissimo da mandare giù, quindi!

Alla sola età di 53 anni, Kevin Samuels è morto in circostanze ancora misteriose. Avete mai guardato i suoi video su Youtube? L’uomo era seguitissimo sulla piattaforma. Ed era solito condividere filmati che catturavano l’attenzione di tutti. La notizia della sua morte, come dicevamo, ha lasciato tutti senza parole. Anche perché fino ad ora, nonostante l’autopsia disposta, non è stato ancora chiarito il motivo del suo decesso.

Ci stringiamo intorno al dolore della mamma, che immaginiamo stia vivendo un vero e proprio incubo.