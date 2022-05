La ricordate in Beautiful? La sua uscita di scena fu drammatica; ripercorriamo uno dei momenti più tristi della soap americana.

Forse non tutti lo sanno, ma Beautiful tiene compagnia ai telespettatori da ben 35 anni. La prima puntata in assoluto della soap opera americana è stata trasmessa nel 1987 e segnò l’inizio di un grandissimo successo internazionale. Ma quanti personaggi sono passati per Los Angeles in tutti questi anni? Tra comparse e protagonisti, è davvero impossibile rispondere con un numero. E tra i personaggi più amati non può mancare lei…

Guardate bene la foto che vi abbiamo mostrato: la ricordate? Il pubblico si era affezionato tantissimo a lei e la sua uscita di scena fu davvero dolorosa da accettare. Facciamo un tuffo nel passato e ripercorriamo uno dei momenti più drammatici nella storia della soap opera.

Beautiful, ricordate il personaggio in foto? La sua morte ha sconvolto i telespettatori

Di morti drammatiche, in Beautiful, ce ne sono state tantissime. Basti pensare all’incidente a causa del quale perse la vita Darla o, ancora, alla caduta del lampadario, che provocò la morte dell’indimenticabile Macy Alexander. Ma tra le uscite di scena più tristi c’è senza dubbio quella di cui vi parliamo oggi: ricordate la dolcissima ragazza in foto?

Si tratta di Phoebe Forrester, sorella gemella di Steffy e figlia di Taylor e Ridge. Anche per lei un tragico addio: la ragazza perse la vita in seguito ad un incidente d’auto. Ricordate la scena? Phoebe era in macchina con Rick e quest’ultimo perse il controllo della vettura a causa della lite furibonda che era nata con la sua ex. Phoebe era arrabbiatissima con Rick dopo aver scoperto la relazione del giovane Forrester con la madre Taylor. Non solo, Phoebe scoprì anche Rick aveva tentato di sedurre anche la sorella Steffy e fu a quel punto che si precipitò da lui, furiosa, dopo una cena di famiglia. La discussione accesa generò l’incidente d’auto: per Phoebe non ci fu nulla da fare; la ragazza morì tra le braccia di un disperato Ridge.

E voi, ricordate questa toccante storyline? Era il 2008 quando la soap ha salutato per sempre Phoebe, interpretata dalla bellissima MacKenzie Mauzie. E voi, quando avete iniziato a seguire Beautiful? Ricordate cosa è successo nella prima puntata, trasmessa in Italia nel ’90?