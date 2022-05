Uomini e Donne, colpo di scena: non è presente in studio, cosa è successo al protagonista della trasmissione di Maria De Filippi.

Colpi di scena a non finire a Uomini e Donne! Nella trasmissione di Canale 5, si sa, le sorprese non mancano mai, soprattutto quando si arriva agli sgoccioli. Manca sempre meno, infatti, al termine di questa stagione: come ogni anno, il programma andrà in vacanza nei mesi estivi, per poi tornare in onda a settembre. In attesa di scoprire se nasceranno nuovi amori prima dello stop, c’è una succulenta anticipazione che riguarda l’ultima registrazione.

Come sappiamo, infatti, tra la registrazione delle puntate e la messa in onda su Canale 5 trascorrono diversi giorni. Le anticipazioni, però, trapelano puntualmente sul web, rivelando in anteprima cosa è accaduto in studio. Una clamorosa assenza non è passata inosservata. Curiosi di scoprire di cosa stiamo parlando? Vi raccontiamo tutto.

A Uomini e Donne si parla solo di lui, ma non è presente in studio nell’ultima registrazione: cosa è successo

Ieri, 7 maggio 2022, si è registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Come sempre, cioè che è accaduto sarà trasmesso in onda tra qualche giorno, ma la pagina Instagram Uomini e Donne Classico e Over ha fornito succulente anticipazioni. Si è parlato di trono classico, ma per il momento niente scelte: Luca e Veronica sono usciti in esterna con i rispettivi corteggiatori. Ma un colpo di scena riguarda il trono Over!

In studio, infatti, era assente Marco, il nuovo corteggiatore di Ida Platano. Il cavaliere del trono Over ha colpito subito la dama bresciana, che ha accettato subito di uscire con lui. Perché non era presente in studio? Con ogni probabilità per motivi personali: la conoscenza con Ida, infatti, dovrebbe essere ancora in piedi.

Per saperne di più non ci resta che attendere la messa in onda della puntata. Noi non vediamo l’ora di scoprire come proseguirà tra Ida e Marco, e voi?