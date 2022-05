Uomini e Donne, “La nostra felicità è incontenibile”: saranno genitori per la prima volta; il dolce annuncio arriva sui social.

“Finalmente possiamo gridarlo al mondo: mamma e papà ti aspettano!“. È arrivato poche ore fa l’annuncio dell’amatissimo volto di Uomini e Donne, che è in dolce attesa per la prima volta. In allegato al messaggio, uno scatto dolcissimo in cui il futuro papà bacia il pancione.

“Abbiamo aspettato a dare la notizia perché sono stati cinque mesi davvero duri”, ha spiegato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne nel post. Curiosi di scoprire i dettagli di questa bellissima notizia? Siete nel posto giusto!

Uomini e Donne, saranno genitori per la prima volta: “Mamma e papà ti aspettano”

Una magnifica sorpresa, quella che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha fatto ai suoi fan, questo pomeriggio. Con un post condiviso su Instagram, Federica Benincà ha annunciato di essere incinta! Si tratta della prima gravidanza per l’ex volto della trasmissione di Maria De Filippi e per il suo compagno Ettore Gliozzi, a cui è legata dal 2018.

Una gioia immensa per Federica, che abbiamo conosciuto ad Uomini e Donne nell’edizione 2016- 2017, quando ha corteggiato il tronista Marco Cartasegna. E la bella torinese non è stata una corteggiatrice qualunque: è stata proprio lei la scelta, al termine del percorso sul trono. La storia, però, non è durata a lungo ed è terminata dopo pochissimo tempo al di fuori del programma.

Ma, come abbiamo detto, questa è ormai acqua passata: oggi Federica ha ritrovato il sorriso ed è più felice che mai al fianco del suo Ettore, che diventerà il papà del suo primo bebé. Al momento non è stato annunciato il sesso del nascituro, ma non vediamo l’ora di saperne di più!

Il post è stato invaso dai likes e i commenti di fan e amici, tutti super felici per la splendida notizia. Non possiamo che unirci a tutti loro e mandare i nostri migliori auguri di cuore ai futuri mamma e papà Federica ed Ettore!