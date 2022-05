Will Smith, è successo dopo lo schiaffo: quello che nessuno sapeva fino ad ora

La decisione di Will Smith dopo il tanto discusso schiaffo in mondovisione al conduttore della Notte degli Oscar Chris Rock.

Lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock sul palco della Notte degli Oscar sarà certamente uno dei momenti più iconici di questo 2022. Tante le critiche, le polemiche e i dibattiti sorti in conseguenza del plateale gesto compiuto in mondovisione.

L’episodio ha inevitabilmente innescato una serie di quesiti sulla liceità di certe battute quando si tratta di satira ma, soprattutto, quando si tirano in ballo difetti fisici o problemi di salute.

Sappiamo tutti cos’è successo quella notte tra il famoso attore di Hollywood e il comico Rock: accecato dalla rabbia per quella frase ironica sulla calvizie della moglie Jada Pinkett, Smith non ha esitato a salire sul palco e tirare un sonoro ceffone al conduttore lasciando di stucco tutta la platea e il mondo intero.

Quanto successo ha avuto ovviamente strascichi anche sulla sua traiettoria professionale e infatti l’ex principe di Bel Air è stato bandito per ben dieci anni dall’Academy. C’è però un’altra novità che lo riguarda ma in questo caso si tratta di una sua decisione ala luce di quanto accaduto.

Will Smith, clamorosa decisione dopo lo schiaffo: cosa ha iniziato a fare

Se da un lato Chris Rock ha preferito non denunciare il vincitore del Premio Oscar e si è scusato con Jada spiegando di non sapere della sua malattia, anche Will Smith ha sentito di dover rimediare in qualche modo all’intemperanza compiuta.

Si è infatti scusato pubblicamente ed ha aggiunto di voler correggere questo suo lato irruento “per assicurarmi di non permettere mai più alla violenza di prendere il sopravvento sulla ragione”.

E pare proprio che l’attore abbia già iniziato ad agire in merito. Una fonte ha rivelato alla testata Entertainment Tonight che la star del cinema sarebbe andata “in terapia dopo l’incidente agli Oscar”. Si è quindi affidato ad un professionista specializzato nella gestione della rabbia.

Un’altra fonte ha poi rivelato a People che, dopo il clamoroso episodio, Smith è partito per un viaggio in India “al tempio Iskcon di Kharghar, fra spiritualità, yoga e meditazione”.

Auguriamo al bravissimo artista una grande rinascita interiore.