“Adesso voglio restare solo con me stesso”, crisi confermata: i fan della coppia sono distrutti

“Adesso voglio restare solo con me stesso”, crisi confermata: i fan della coppia nata in tv sono distrutti; ecco cosa è successo.

“Si è tutto quanto vero, non volevo si venisse a sapere, ma ora mi ritrovo ad avere miliardi di domande con miliardi di risposte che dovrei dare.” Inizia così il lungo sfogo dell’ex protagonista di uno dei programma più amati della nostra tv. Che, attraverso le sue stories di Instagram, ha confermato quello che alcune voci avevano anticipato: la sua storia d’amore sta vivendo un periodo di crisi.

“È un periodo un po’ particolare della mia vita, sia a livello familiare che a livello sentimentale”, spiega attraverso un video pubblicato nelle sue stories di Instagram. Curiosi di scoprire di chi si tratta e cosa è successo alla coppia?

L’amatissima coppia è in crisi: “Adesso voglio restare solo con me stesso e anche lei”, parla lui

Purtroppo per i fan, le voci di crisi trapelate nelle scorse ore si sono rivelate vere. Non è un momento facile per Luciano Punzo e Manuela Carriero, i due ex protagonisti di Temptation Island. Ad anticipare la notizia era stato Amedeo Venza ieri, ma qualche ora fa è stato proprio Luciano a parlare, attraverso il suo canale Instagram. “Io da Manuela volevo alcune cose che non mi sono state concesse. Da una parte posso anche capire tutto questo, ma dall’altra mi hanno portato a pensare e a distaccarmi da lei”, ha spiegato l’ex tentatore. Che presto partirà per un viaggio spirituale in compagnia di un amico, per staccare la spina e riflettere.

“Sono sceso pure a Brindisi per parlare con lei, ma niente, infatti abbiamo deciso insieme di prenderci un po’ di tempo per pensare, un po’ di tempo per noi”, aggiunge Luciano, spiegando che la decisione di distaccarsi sia stata presa in accordo con Manuela.

“Poi quando avrò il tempo di parlare e spiegarvi tutte le situazioni ve le spiegherò. Adesso so solo che voglio restare solo con me stesso e anche lei. Non è successo niente, non ci sono tradimenti. Sono motivi più particolare, più seri”, ha concluso.