Alessandro Iannoni da ragazzino, la foto mostra il cambiamento: l’avreste mai riconosciuto così?

Avete mai visto com’era qualche anno fa Alessandro Iannoni? Ecco una foto da ragazzino del naufrago.

I telespettatori stanno seguendo le dinamiche de L’Isola dei famosi. La nuova edizione condotta anche quest’anno da Ilary Blasi è iniziata il 21 marzo. Alvin è l’inviato in Honduras mentre in studio ad affiancare la conduttrice ci sono Nicola Savino e Vladimir Luxuria.

Dopo lo scioglimento delle coppie, tutti i naufraghi devono vivere e affrontare l’avventura come concorrente singolo. Sicuramente fin dall’inizio una delle coppie che ha subito conquistato i telespettatori è quella formata da madre e figlio, ovvero Carmen Di Pietro con il figlio Alessandro. Abbiamo ben capito che la showgirl è spesso troppo presente per il giovane tanto che più volte si è lamentato. Alessandro ha spiegato che sua madre è proprio così non solo sull’isola ma anche a casa. Carmen ha mille attenzioni e continua a pensare che sia ancora piccolo, nonostante lo stesso naufrago le abbia spiegato di essere cresciuto e di avere bisogno di spazi.

Alessandro è giovanissimo, ha 21 anni. Avete mai visto com’era qualche anno fa, quando era ancora un ragazzino?

Alessandro Iannoni, com’era il figlio di Carmen Di Pietro da ragazzino: la foto

Alessandro Iannoni è il figlio di Carmen Di Pietro e del suo ex compagno Giuseppe Iannoni. E’ giovanissimo, ha 21 anni. Dopo il diploma al liceo scientifico Kennedy ha intrapreso gli studi universitari. Oggi infatti è uno studente di economia e business presso la Luiss Guido Carlo di Roma.

Dal 21 marzo è sbarcato in Honduras a L’isola dei famosi insieme a sua madre. Conosciamo Carmen benissimo dato che vanta una carriera immensa. Dagli esordi ad oggi ha raggiunto grandi soddisfazioni e un’impressionante popolarità. Stiamo invece conoscendo il giovane nel reality e sta conquistando i telespettatori con la sua educazione. L’abbiamo visto però qualche volta in passato proprio insieme alla showgirl: voi vi ricordate com’era qualche anno fa? O l’avete mai visto da ragazzino?

Ecco una vecchia foto del naufrago pubblicata da sua madre sul suo canale social. Lo scatto risale al 2017, quindi aveva all’incirca 16 anni. Naturalmente adesso è cresciuto, è molto più maturo, allora era solo un adolescente. Voi l’avreste mai riconosciuto?