Amici 21, Nunzio è fidanzato? Cosa ha svelato il ballerino

Nunzio Stancampiano è fidanzato? Il ballerino di Amici 21 ha svelato tutto a Verissimo.

Abbiamo conosciuto Nunzio nella ventunesima edizione di Amici. Il ballerino di latino americano era entrato a settembre con un banco provvisorio. La giuria esterna però nella scelta tra lui e Mattia decise di dare il banco a quest’ultimo che abbiamo poi visto in questi mesi.

Mattia poco prima del serale ha subito un infortunio. Non potendo continuare gli è stato concesso un banco nella prossima edizione. Nunzio è entrato dopo la proposta di Maria De Filippi a Raimondo Todaro, ovvero farlo entrare, visto che non aveva un ballerino di latino. Il giovane ballerino non ha avuto un percorso facile. Molti battibecchi sono scoppiati con la maestra Alessandra Celentano. Ma lui non si è dato per vinto e di tutti i giudizi ne ha fatto un punto di forza. Arrivato al Serale è stato eliminato nella settima puntata, nel confronto con Albe.

Sabato 7 maggio è stato ospite di Verissimo. Nel corso della chiacchierata, Silvia Toffanin gli ha chiesto se avesse una fidanzata. Il ballerino ha così svelato la verità.

Amici 21, Nunzio è fidanzato? Cosa ha svelato a Verissimo il ballerino

Nunzio Stancampiano è entrato nella scuola di Amici poche settimane prima del Serale. In poco tempo è riuscito a conquistare il pubblico con il suo savoir faire. Arrivato al serale, nel corso del daytime, il ballerino dopo i giudizi non positivi della Celentano, ha voluto dedicarle dei tutorial di latino americano.

Dopo il primo andato in onda, i telespettatori non vedevano l’ora di vedere il successivo. Nunzio ha un grande talento, non solo quando danza riesce a conquistare, ma anche il suo temperamento piace al pubblico. E’ riuscito a coinvolgere tutti con la sua presenza. Come vi abbiamo accennato, sabato è stato ospite a Verissimo e Silvia Toffanin gli ha chiesto se fosse fidanzato e lui ha svelato la verità al riguardo.

La conduttrice ha chiesto: “C’è un’amicizia speciale, qualcuno che ti aspettava?” e lui ha commentato: “Mi metti in difficoltà, devo essere bravo in queste situazioni. Ti dico che c’è una fiammetta, però per ora è solo una fiamma, non è nulla di serio. Non è la mia fidanzata. C’è un interesse da entrambe le parti”. Dalle sue parole sembrerebbe che qualcuno nel suo cuore ci sia ma forse è un rapporto che è ancora agli inizi, ad una fase di conoscenza.