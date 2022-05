Beautiful, anticipazioni americane: “Hai ucciso tuo figlio”, emerge una verità shock; cosa accadrà nelle prossime puntate della soap.

State seguendo le nuove puntate di Beautiful? Negli episodi attualmente in onda in Italia sta accadendo di tutto, ma questo è solo l’inizio! Dall’America, infatti, arrivano anticipazioni davvero sconvolgenti: i colpi di scena saranno tantissimi. Se non temete spoiler e siete curiosi di scoprire cosa accadrà, continuate a leggere!

Come sappiamo, tra le puntate americane e la messa in onda nel nostro Paese trascorrono diversi mesi. Grazie alle anticipazioni, però, possiamo scoprire in anteprima cosa accadrà. E, proprio in questi giorni, è emersa una verità sconvolgente per alcuni protagonisti della soap. Curiosi di scoprire di cosa si tratta? Vi raccontiamo tutto.

“Hai ucciso tuo figlio”, la verità viene fuori a Beautiful: anticipazioni shock

Ebbene sì, la verità sta per venire fuori! E non è una buona notizia per Sheila Carter! Come vi abbiamo già raccontato, la donna ha causato la morte del suo stesso figlio, il dottor Finn. Al momento, però, nessuno ne è a conoscenza: l’unica è Steffy, che, però, al risveglio dal coma è stata colpita da amnesia. Un imprevisto che ha salvato Sheila, felice per il fatto che la giovane Forrester non potesse rivelare a tutti che a sparare a Finn è stata proprio la madre. Qualcosa, però, sta per cambiare!

Nell’ultima puntata trasmessa in America, infatti, emerge la verità: Steffy ha recuperato i ricordi di quella sera a Il Giardino. “Io ero lì, ricordo tutto ora, hai ucciso tuo figlio”, esclama Steffy visibilmente scossa, davanti ad una Sheila sconvolta. Proprio così, la verità ormai è uscita allo scoperto: cosa accadrà adesso a Sheila? Come potrà farla franca?

A quanto pare Kimberlin Brown resterà nella soap per un bel po’ quindi di Sheila non ci libereremo facilmente. Non ci resta che attendere le prossime puntate della soap per scoprire tutti i dettagli e le sorprese in arrivo in quel di Beautiful. Noi non vediamo l’ora, e voi?