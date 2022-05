Rivedere oggi Costanza dopo La clinica per rinascere vi lascerà senza parole: come sta e com’è cambiata

Costanza è stata una delle pazienti de La clinica per rinascere, avete visto com’è oggi? Come sta e com’è cambiata: resterete di stucco.

Se Vite al Limite è uno dei programmi più seguiti anche dal pubblico italiano, non si può dire affatto il contrario de La clinica per rinascere. In onda su Real Time fino a qualche anno fa, il docu-reality proponeva ai suoi telespettatori la storia di quelle persone che, gravemente obese, decidevano di cambiare la loro vita e di rivolgersi al dottor Giardiello, medico chirurgo della clinica Pineta Grande Hospital in Campania.

Tra le tantissime storie che sono state raccontate nel corso delle tre stagioni de La clinica per rinascere, il suo pubblico è rimasto letteralmente di stucco quando ha ascoltato la storia di Costanza, una splendida mamma napoletana. Alle telecamere del programma, la donna ha raccontato di avere utilizzato il cibo come scudo.E di essere ingrassata sempre di più per via della sua ossessione verso il cibo. Giunta all’età di 42 anni, però, Costanza ha deciso di cambiare. E grazie alla sua costanza e al dottor Giardiello ce l’ha fatta! Avete visto com’è oggi? L’abbiamo rintracciata su Facebook, eccola qui: resterete senza parole!

La clinica per rinascere, com’è oggi Costanza? È splendida: eccola qui

Entrata a La clinica per rinascere con peso iniziale di 248 kg, Costanza non ha mai perso occasione di poter dimostrare al medico chirurgo e a tutti la sua squadra quanto fosse necessario per lei ritornare in forma. Ed oggi, spulciando il suo canale Facebook, la bella napoletana può vantarsi di essere riuscita a raggiungere il suo obiettivo. Prima dell’operazione, infatti, Costanza aveva perso solo 15 kg e, dopo qualche mese dall’intervento, ne aveva persi decisamente di più, mostrandosi più bella che mai. Oggi, però, com’è?

Così come Lillino, anche Costanza ha continuato a perdere peso. Non sappiamo quanti chili, ma da come abbiamo potuto constatare dal suo profilo Facebook sembrerebbe che la donna ne abbia persi decisamente tantissimi. Oggi, insieme ai suoi figli e a suo marito, Costanza è una donna completamente diverse, felice e sorridente. Eccola qui:

Insomma, il cambiamento c’è stato ed è piuttosto notevole. Facciamo un grande in bocca al lupo a Costanza e alla sua famiglia!