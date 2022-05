“Benvenuta nel nostro mondo”, è diventato papà per la prima volta: grande gioia per l’ex di Uomini e Donne

Grande gioia per l’ex corteggiatore di Uomini e Donne: è diventato papà per la prima volta, il pubblico Instagram è in visibilio per lui.

Una gioia davvero inspiegabile, quella che stanno provando l’ex amato volto di Uomini e Donne e la sua compagna: sono diventati genitori di un adorabile fiocco rosa.

L’annuncio è arrivato nel giorno della festa della mamma, proprio come ha fatto l’ex corteggiatrice nello svelare di essere in dolce attesa, ma a quanto pare la piccola è nata il 3 Maggio scorso. Inutile raccontarvi la gioia di mamma e papà, che per la prima volta accolgono nelle loro braccia il frutto del loro amore. Il post in questione è stato immediatamente bombardato di commenti e di likes. D’altra parte, dinanzi ad una notizia del genere, reazione differente non si poteva affatto avere. Siete curiosi, però, di scoprire chi l’ex volto di Uomini e donne che è diventato papà per la prima volta? All’epoca del dating show, tutti l’hanno amato per i suoi modi di fare di altri tempi e la sua gentilezza: scopriamo insieme di chi parliamo.

È diventato papà per la prima volta: gioia immensa per l’ex corteggiatore

Sono tantissimi i volti di Uomini e Donne che, dopo aver conquistato tutto il pubblico per i modi di fare, cavalcano l’onda del successo. Ne è l’esempio l’ex tronista, che proprio recentemente ha annunciato di essere incinta per la seconda volta, ma anche l’ex corteggiatore protagonista di questo nostro articolo. Attivissimo su Instagram, l’ex volto del dating show vanta di un seguito piuttosto pazzesco! Stiamo parlando proprio di lui: Antonio Moriconi.

Su Instagram, quindi, è amatissimo! Ed è proprio per questo motivo che, dopo essere diventato papà per la prima volta, non ha potuto fare a meno di condividere questo annuncio favoloso con i suoi sostenitori. “Benvenuta nel nostro mondo, piccola. Mamma e papà sono qui per te”, ha scritto Antonio a corredo di diversi scatti che lo ritraggono in compagnia di sua figlia. Spiegando, inoltre, che niente al mondo sarebbe capace di descrivere la sensazione di essere papà.

In un batter baleno, il post in questione ha scatenato la reazione dei suoi sostenitori. Alla loro gioia, si aggiunge anche la nostra. Auguri!

Ricordate chi corteggiava a Uomini e Donne?

Forse non tutti lo ricorderanno, ma Antonio Moriconi ha preso parte a Uomini e Donne come corteggiatore di Teresa Langella. Tra i due c’è stata un’intesa particolare sin da subito, ma al momento della scelta al castello la tronista napoletana gli preferì Andrea Dal Corso.