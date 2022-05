Isola dei famosi, Fabrizia Santarelli è una nuova naufraga: scopriamo in che cosa è laureata

Fabrizia Santarelli è una nuova naufraga de L’Isola dei famosi: sapete in che cosa è laureata?

A L’isola dei famosi i colpi di scena sono tanti e in ogni puntata dobbiamo aspettarci qualcosa di inaspettato. Il reality è iniziato con una grande novità, la formazione di coppie. Nel corso delle puntate Ilary Blasi ha annunciato lo scioglimento delle unioni e la formazione di tribù.

Adesso tutti giocano l’uno contro l’altro e devono affrontare il percorso senza l’aiuto di un compagno. Nelle ultime settimane nuovi concorrenti hanno toccato la playa. Soltanto nella precedente puntata sono sbarcate ben tre nuove naufraghe: Mercedesz Henger, Maria Laura De Vitis e Fabrizia Santarelli. Per Mercedesz questa non è la prima volta sull’isola, Maria Laura dopo la sua vittoria a La pupa e il secchione è pronta per questa nuova avventura, Fabrizia invece ricordate dove l’abbiamo vista? E’ stata la Bonas ad Avanti un altro: ma in che cosa è laureata? Scopriamolo insieme!

Isola dei famosi, in che cosa è laureata Fabrizia Santarelli

Fabrizia Santarelli è la nuova naufraga de L’Isola dei famosi. E’ sbarcata in Honduras insieme a Mercedesz Henger e Maria Laura de Vitis. Cosa sappiamo di Fabrizia? Non è la prima volta che la vediamo.

Tra le sue esperienze lavorative c’è la presenza in un noto programma televisivo. Infatti è stata per un periodo la Bonas di Avanti un altro. La naufraga è originaria di Bari, ha 28 anni e vive a Roma dove ha conseguito il diploma presso l’accademia del cinema. Ha preso anche parte alla miniserie Storia di una famiglia perbene, recitando al fianco di Simona Cavallari e Giuseppe Zeno. Oltre a queste esperienze lavora anche con brand di moda. Il suo canale social è molto seguito e qui condivide scatti personali ma anche foto che fanno riferimento al suo lavoro. Ma sapete che la nuova naufraga è anche laureata?

La bella Fabrizia l’ha fatto sapere nel suo video di presentazione. Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza, laureandosi con il massimo dei voti. Riuscirà Fabrizia Santarelli ad affrontare questa nuova avventura superando tutte le prove che l’isola le farà vivere? Lo scopriremo nel corso della sua permanenza: e a voi piace?