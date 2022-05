La dottoressa Pimple Popper, episodio choc per Nicole: sofferenza atroce, cos’è successo

Episodio choc per Nicole raccontato a La dottoressa Pimple Popper: sofferenza atroce, è successo davvero l’impensabile per lei.

Quella di Nicole a La dottoressa Pimple Popper è una storia di una sofferenza piuttosto impressionante! Anche lei, così come David, conviveva da troppo tempo con la sua malattia, ma adesso era arrivato il momento di reagire e di riappropriarsi della sua vita.

A partire dall’età di 20 anni, Nicole ha visto spuntare sulla parte superiore del suo corpo diversi bozzi. Dapprima in misura minore e, poi, sempre di più, la donna ha raccontato di avere sul collo, dietro le orecchie, la schiena e le braccia tantissime escrescenze che le rendevano la vita impossibile. Non le procuravano dolore o fastidio, ma solo tantissimo imbarazzo nei confronti del prossimo. Non solo, infatti, Nicole era solita indossare vestiti accollati, ma anche parrucche, in modo che tutte le sue escrescenze venivano coperte ben bene. Insomma, la donna non poteva affatto continuare a vivere così. Ed è per questo che ha scelto di chiedere aiuto alla dottoressa. Di che cosa si trattava? E, soprattutto, la dermatologa ha ridato a Nicole la possibilità di una nuova vita? Scopriamolo!

La dottoressa Pimple Popper, l’enorme dolore di Nicole: cos’è successo

Convivere con una malattia delle pelle non è affatto cosa da poco! Se oltre a questo, però, bisogna far fronte anche ai commenti delle persone, diventa davvero insostenibile la situazione. È proprio questo quello che è capitato a Nicole, che in lacrime a La dottoressa Pimple Popper ha raccontato un episodio choc. Alle telecamere del programma, infatti, la donna ha raccontato di essere stata brutalmente denigrata da una donna solo per via delle sue escrescenze. Un episodio bruttissimo, com’è giusto che sia, e che l’ha fortemente segnata.

In effetti, appena visto il suo collo, la dottoressa si è resa conto immediatamente quanto la situazione fosse complicata, ma per nulla irrisolvibile. Nicole, proprio come Juliet, soffriva di steatocistomi. Fatta la diagnosi, la dermatologa è immediatamente passata alla rimozione della patologia.

L’intervento di rimozione è durato diverso tempo perché gli steatocistomi erano davvero parecchi. Tuttavia, Nicole è stata bravissima a sopportare il dolore.