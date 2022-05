Made in sud, Lorella Boccia assente nella puntata di questa sera: il motivo

Made in sud, dopo l’assenza della scorsa settimana di Clementino anche Lorella Boccia questa sera non sarà presente: ecco il motivo.

Il 19 aprile è iniziata la nuova edizione di Made In Sud. Lo show comico va in onda ogni lunedì scontrandosi con L’isola dei famosi condotta da Ilary Blasi. Dopo l’addio di Stefano De Martino e Fatima Trotta, per la conduzione sono stati scelti due amatissimi artisti ed è stata una scelta del tutto inaspettata.

Lorella Boccia e Clementino sono i nuovi conduttori del programma comico. Nelle prime puntate hanno tenuto il palco alla grande. La semplicità e l’ironia che hanno mostrato ha ripagato. La scorsa settimana abbiamo scoperto dell’assenza di Clementino. Il rapper con un messaggio condiviso nelle storie aveva fatto sapere di aver contratto il Covid. Questa la ragione della sua assenza a Made in Sud. Ma a quanto pare non c’è pace per la trasmissione. Infatti questa sera Lorella Boccia non ci sarà: scopriamo il motivo.

Made in sud, dopo l’assenza di Clementino anche Lorella Boccia non ci sarà

La scorsa settimana Clementino non è stato presente alla conduzione di Made In sud. Il comico aveva fatto sapere sul suo canale social di aver contratto il Covid: “Ciao ragazzi, purtroppo è accaduto, e proprio la settimana di uscita del disco. Sono positivo al covid. Mi spiace moltissimo dirvi che sono costretto a rinviare i firmacopie di Black Pulcinella di questa settimana, la puntata di stasera di Made in sud e tutte le ospitate in radio di questa settimana”.

Il rapper è stato così sostituito da Maurizio Casagrande. Ma a quanto pare per lo show comico non c’è pace. Questa sera sul palco Lorella Boccia non ci sarà. La conduttrice ha svelato il motivo nelle sue storie instagram.

La ballerina nelle storie social spiega di aver contratto il covid: “Ciao a tutti ragazzi, volevo dirvi che questa settimana non sarò sul palco di Made in sud perchè purtroppo sono risultata positiva. Speravo di negativizzarmi in tempo invece non è stato così. Sono risultata positiva martedì mattina, i primi due giorni sono stati tremendi ma adesso sto bene, molto bene e non vedo l’ora di tornare. Grazie a tutti per i messaggi qui e in privato”, ha fatto sapere Lorella. A quanto pare la conduttrice di Made in Sud è positiva al covid e non ci sarà nella puntata di questa sera. Non sappiamo al momento se Clementino sarà presente.