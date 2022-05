La mamma di Lorella Boccia è bellissima come lei: l’avete mai vista?

Avete mai visto la mamma di Lorella Boccia? E’ una donna bellissima proprio come lei.

Lorella Boccia è impegnata nel ruolo di conduttrice a Made In Sud. Insieme a lei c’è Clementino. La presentatrice ha raggiunto la popolarità dopo la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi.

Entrò a far parte della scuola nella dodicesima edizione classificandosi settima nella fase Serale. Dopo il percorso nel talent ha vissuto a pieno nuove esperienze fino a volare all’estero. Infatti è stata la prima ballerina italiana ingaggiata nel film Step Up:All in. Il ritorno in Italia è stato segnato da un nuovo inizio. Lorella è entrata a far parte della scuola di Amici in veste di professionista. Parallelamente alla carriera da ballerina ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo della conduzione.

Seguitissima sui social, interagisce con i suoi migliaia di fan, nelle storie o anche condividendo scatti della sua giornata. E’ una donna bellissima, occhi grandi, un sorriso smagliante, tratti mediterranei: ma avete mai visto sua mamma? La bellezza è proprio di famiglia!

Lorella Boccia insieme a sua mamma: notate una certa somiglianza?

Dopo l’esperienza ad Amici nella sedicesima edizione per Lorella Boccia non sono mancate nuove avventure. Ma già prima di entrare nella scuola come allieva si era data molto da fare. Come tutti i personaggi del mondo dello spettacolo il suo canale instagram è seguitissimo.

La conduttrice pubblica molti scatti, da sola o insieme alla sua famiglia, con suo marito Niccolò Presta e la piccola Luce Althea. Ma molte volte si mostra anche insieme a sua madre e chi la segue avrà sicuramente visto la donna, bella e sorridente proprio come Lorella.

Eccole insieme in uno scatto meraviglioso. La foto risale a quando la ballerina era in dolce attesa della sua prima figlia. La mamma di Lorella si chiama Maria Grazia ed è una donna molto bella ed elegante. Dobbiamo dire che la bellezza in famiglia non manca assolutamente.

Lorella ha pubblicato lo scatto nel giorno della festa dei nonni, il 2 ottobre, per fare gli auguri a sua madre in attesa della nascita della bambina, nata poi il 21 ottobre 2021.