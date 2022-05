Maria De Filippi può festeggiare: splendida notizia per la conduttrice

Splendida notizia per l’amatissima conduttrice, Maria De Filippi può festeggiare: un gran trionfo per lei ed il suo magnifico programma!

Splendida notizia per la conduttrice Mediaset. Volto storico della nostra Tv, Maria De Filippi una delle conduttrici più amate e più seguite sul piccolo schermo. Alla conduzione dei suoi programmi tv ci ha letteralmente conquistati detenendo così lo ‘scettro’ di migliore conduttrice in circolazione.

Alla conduzione del dating show pomeridiano, Uomini e Donne, ha ottenuto un successo davvero clamoroso tanto da pensare di proporre anche una nuovissima versione del programma che dovrebbe, secondo alcune indiscrezioni, andare in onda questa estate. Ma non è tutto perché una ‘fresca’ e fantastica notizia che riguarda la conduttrice è arrivata proprio in queste ore. Di cosa si tratta? Lo scopriamo proprio adesso!

Maria De Filippi, splendida notizia per la conduttrice: è accaduto in queste ore

Se Uomini e Donne si è rivelato un programma di enorme successo dagli esordi ad oggi, non si può dire che C’è Posta per Te e soprattutto Amici con il suo attesissimo e seguitissimo Serale siano da meno.

Di fatti, è proprio il Serale di Amici a darci in queste ultime ore una enorme soddisfazione. L’ottava puntata, la semifinale per l’esattezza, dell’amatissimo talent andata in onda Sabato 7 Maggio si è rivelata un vero successo in fatto di ascolti! Incredibile notizia per Maria De Filippi che alla conduzione del Serale di Amici ha raccolto un seguito di oltre 4 milioni di telespettatori in tutta Italia.

Un successo davvero incredibile che supera di gran lunga lo share dei programmi televisivi proposto dal palinsesto Rai. Il Serale di Amici ha portato lo share al 29,9% a dispetto del programma in onda su Rai 1 in prima serata, Ulisse – Il piacere della scoperta, con 2.625mila telespettatori ed un 15.2% di share; mentre i programmi andati in onda nella medesima fascia oraria su canali come Rai 2, Rai3, Rete 4 e Tv 8 non hanno superato il 6% di share.

Il Serale di Amici incalza verso la finalissima che vedremo andare in onda eccezionalmente Domenica 15 Maggio 2022, ci aspettiamo anche in quella serata un trionfo altissimo! E voi, seguirete l’ultima puntata dell’amatissimo talent?