Michelle Hunziker assente a Striscia la Notizia: cos’è successo

Cos’è successo a Michelle Hunziker, che stasera 9 maggio non è a Striscia la Notizia con Gerry Scotti: ecco chi la sostituisce.

Prosegue a gonfie vele la stagione di Striscia la Notizia condotta dagli amatissimi Gerry Scotti e Michelle Hunziker. I due sono ormai un binomio collaudatissimo in tv: ironia, intelligenza e battuta pronta li hanno resi da anni una delle coppie più apprezzate dal pubblico del Tg satirico di Canale 5.

Stasera, lunedì 9 maggio, dietro al bancone più famoso della tv non troviamo però la bella svizzera, come annunciato nelle scorse ore dal profilo Instagram ufficiale di Striscia. Ad affiancare ‘zio Gerry’ sarà un altra vecchia conoscenza del programma che in passato ha già ricoperto questo ruolo.

Parliamo di Valeria Graci, volto di tante trasmissioni comiche di successo (Zelig, Scherzi a parte, Colorado Cafè, ecc.), chiamata già tempo fa a sostituire Francesca Manzini risultata nei mesi scorsi positiva al Covid. Anche nel caso di Michelle si tratta dello stesso motivo? Lo spiega proprio il post pubblicato sulla pagina del programma di Antonio Ricci.

Michelle Hunziker positiva al tampone: cos’è successo

Come tutti coloro che lavorano in tv, anche la nota conduttrice oggi si è sottoposta come di consueto ai controlli anti Covid. Ed è proprio in questo frangente che a sorpresa ha scoperto di essere positiva al virus. In queste ore, la pagina Instagram di Striscia la Notizia ha annunciato: “Michelle Hunziker è risultata positiva al tampone rapido. In attesa del risultato del tampone molecolare, questa sera non potrà condurre Striscia”.

In attesa dell’esito del tampone molecolare, ricordiamo che se anche questo risultasse positivo, non si tratterebbe della prima volta per la Hunziker. Lo rivelò lei stessa a Verissimo dopo aver mantenuto per diverso tempo il più stretto riserbo sulla questione.

Dal suo racconto, emerse tutta la difficoltà e la paura vissute: “Non è stato semplice, non sono stata bene”, aveva raccontato in quell’occasione ai microfoni di Silvia Toffanin. In quel periodo anche Gerry scoprì di essersi contagiato e, essendo legati da una profonda amicizia al di là del campo professionale, si sostennero a vicenda.

Se il risultato del tampone dovesse essere confermato, auguriamo alla bella Michelle una pronta guarigione!