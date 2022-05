Oggi è la conduttrice di Made in sud, ricordate Lorella Boccia ad Amici? Come è cambiata

Oggi è la conduttrice di Made in Sud su Rai 2, ma l’abbiamo conosciuta ad Amici: come è cambiata Lorella Boccia in questi anni?

Un personaggio televisivo amatissimo. Conduttrice, mamma e moglie. Dapprima però, Lorella Boccia, nasce come ballerina e fa il suo esordio in tv a passi di danza all’interno del programma più seguito di sempre, Amici.

All’interno della scuola di Amici, abbiamo conosciuto Lorella Boccia in vesti di ballerina. Come concorrente ed allieva del seguitissimo talent ha ottenuto un grandioso successo tanto da cominciare a lavorare all’interno della scuola dopo la sua partecipazione al talent. Le cose poi sono cambiate ed oggi Lorella Boccia è la splendida conduttrice di Made in Sud insieme a Clementino. Sfortunatamente, nella nuova puntata prossima ad andare in onda tra pochissimo su Rai 2, Lorella Boccia non potrà essere presente. Facciamo un passo indietro, ricordate Lorella Boccia al suo esordio davanti le telecamere? Eccola in uno scatto imperdibile: come è cambiata in questi anni l’ex ballerina di Amici.

Lorella Boccia, da Amici a Made in Sud: come è cambiata negli anni

E’ entrata come allieva all’interno della scuola di Amici quando aveva appena 20 anni. Lorella Boccia con il suo talento ha ottenuto un enorme successo. E’ inoltre seguitissima sui social dove è solita condividere momenti della sua quotidianità. Oggi ha 30 anni ed riempire la vita di Lorella Boccia e di suo marito Niccolò Presta è la piccola Luce Althea.

Occhi azzurro cielo, un sorriso smagliante ed energia da vendere. Ricordate Lorella Boccia ad Amici? Eccola in uno scatto. Una giovanissima ventenne pronta a mettersi in gioco. Sono trascorsi 10 anni circa dal suo esordio e sembra non essere affatto cambiata. Intorno a lei e nella sua vita sono sicuramente cambiate molte cose.

Grazie alla sua solarità, simpatia ed ironia è una conduttrice televisiva. Bella, anzi bellissima come sempre possiamo ammirare Lorella nella sua bellezza. Non trovate?