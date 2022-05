Poche ore all’ultima puntata di Nero a metà, ma ci sarà una quarta stagione?

Mancano ancora pochissime ore alla messa in onda dell’ultima puntata di Nero a metà, ma ci sarà una quarta stagione della serie tv?

Ci siamo! Mancano pochissime ore alla messa in onda dell’ultima ed imperdibile puntata di Nero a metà. Iniziata verso i primi giorni di Aprile scorso, l’amatissima serie tv dei canali Rai ha saputo regalare al suo pubblico degli appuntamenti ad hoc. D’altra parte, dopo il finale di stagione scorso, cosa dovevamo aspettarci?

Le anticipazioni di questa ultima puntata di Nero a metà, in onda Lunedì 9 Maggio, ci dicono che la squadra di Carlo Guerrieri sarà vicinissima a scoprire chi è l’assassino di Clara, ex moglie dell’ispettore. Ma non solo. Così come tutti gli altri appuntamenti precedenti, anche questo di stasera sarà ricco di colpi di scena e di cose impressionanti. Quello che, però, adesso tutti si chiedono è: ci sarà una quarta stagione? Appurato che stasera Carlo Guerrieri e la sua squadra saluteranno il loro pubblico, cosa dobbiamo sapere su un ipotetico continuo? Scopriamolo insieme.

Nero a metà, ci sarà una quarta stagione? Cosa abbiamo scoperta

Seppure il suo pubblico non vede l’ora di scoprire come andrà a finire Nero a metà 3, c’è tanta euforia e trepidazione nel sapere se ci sarà o meno una quarta stagione? Proprio recentemente, vi abbiamo raccontato dell’inizio delle riprese di un’altra serie tv, ma cosa sappiamo su questa con Claudio Amendola? Siete anche voi curiosi di sapere se ci sarà un continuo alle vicende dell’ispettore e della sua squadra?

Fino a questo momento, non abbiamo tantissime informazioni su un’eventuale quarta stagione di Nero a metà. Seppure manchi pochissimo alla messa in onda della sua ultima puntata, nessuno dei protagonisti è intervenuto in merito. Quello che, però, non si può fare a meno di prendere in considerazione è che il successo di Nero a metà è stato impressionante sin dal suo primo appuntamento. E continua ad essere tale ancora adesso. Supponiamo, quindi, che non ci saranno affatto dubbi su un suo continuo. A questo, poi, ci aggiungiamo che il pubblico della serie richiede a gran voce dei nuovi episodi. Quindi, possiamo sicuramente trionfare.

Cosa ne pensate? Vi farebbe piacere?