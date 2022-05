Ricordate chi è stato l’ex compagno di Roberta Morise? È un volto amato della tv

Anche Roberta Morise è stata tra i naufraghi de L’isola dei famosi, ma ricordate tutti chi è il suo ex compagno? È un volto amato della tv.

Dopo aver apprezzato la sua bellezza nello studio televisivo de L’Eredità, Roberta Morise ha continua ad incantare tutti sulla spiaggia de L’Isola dei famosi. Sbarcata in Honduras per la sua prima volta in assoluto, l’ex professoressa di Rai Uno ha detto “si” a questa nuova e fantastica avventura. Il suo percorso non è andato a buon fine, è vero, ma l’ex modella di Miss Italia ha ugualmente conquistato tutti. A proposito, avete letto dell’ultima novità? Noi non vediamo l’ora!

Forse non tutti lo sanno, ma Roberta Morise ha iniziato a muovere i primi passi in questo mondo da giovanissima. Divenuta concorrente di Miss Italia nel corso dell’edizione del 2004, la giovanissima calabrese non riesce ad accaparrarsi la vittoria, ma riesce a conquistare tutti. La sua bellezza, infatti, non passa assolutamente inosservata. E così, dopo qualche mese dal suo esordio sul piccolo schermo, diventa la spalle destra di Carlo Conti in diverse sue trasmissioni. Come dimenticarla, ad esempio, ne “I Raccomandati”, “I Migliori anni” oppure “L’eredità”. Insomma, ne ha fatta di strada dal suo debutto! Siete convinti, però, di conoscere ogni cosa sul suo conto? Ad esempio, ricordate chi è stato un suo ex compagno? Ad oggi, sembrerebbe che la Morise sia felicemente fidanzata, ma sapete che il suo ex fidanzato è un volto amato della tv?

L’ex compagno di Roberta Morise è un volto amato della tv: ricordate di chi parliamo?

Seppure il percorso di Roberta Morise a L’Isola dei famosi sia durato pochissime settimane, la modella e conduttrice ha saputo contraddistinguersi da tutti gli altri naufraghi. Vera e propria guerriera, l’ex professoressa de L’eredità si è subito messa in gioco, impressionando tutti con la sua forza e tenacia. In attesa di poterla vedere nuovamente sul piccolo schermo, scopriamo qualche cosa in più sul suo conto. Ad esempio, ricordate chi è stato il suo ex compagno?

Forse non tutti lo ricordano, ma Roberta Morise ha avuto un ex compagno famosissimo, nonché uno delle vere stelle della televisione italiana. Da quanto si apprende dal web, sembrerebbe che la loro relazione è durata fino al 2011 e che, dopo quel momento, abbiano intrapreso due strade completamente differenti. Ad oggi, infatti, l’ex professoressa de L’eredità è felicemente fidanzata, mentre lui è attualmente felicemente sposato e papà di un giovanotto. Sapete di chi parliamo? Proprio di lui:

Ricordavate che Carlo Conti fosse stato l’ex compagno della Morise?