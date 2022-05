Sapete in cosa è laureata Antonella Clerici? Nessuno lo avrebbe mai detto

Sapete in che cosa è laureata Antonella Clerici? Il retroscena prima del clamoroso successo televisivo: non lo avreste mai detto!

Oggi un personaggio televisivo molto amato, Antonella Clerici è una delle conduttrici italiane più amate dal pubblico. Alla conduzione de La Prova del Cuoco ci ha conquistati con la sua dolcezza e simpatia e da allora, anche alla conduzione di programmi diversi entra ad ora di punta nelle nostre case per intrattenerci come solo lei sa fare.

Oggi conduce su Rai 1, E’ sempre Mezzogiorno, il programma anch’esso a sfondo culinario che ci intrattiene verso ora di pranzo ogni giorno. Ma non solo perché la splendida conduttrice si è accaparrata la conduzione serale di un programma che si è rivelato un vero e proprio successo, The Voice. Alla conduzione dello show che ha avuto un riscontro dal pubblico davvero pazzesco, Antonella Clerici si è assicurata la conduzione anche della terza edizione che è stata confermata e che ha già rivelato un colpo di scena inaudito!

Alla conduzione dei diversi programmi Tv, la splendida conduttrice è sempre riuscita ad affermarsi al meglio ed a farsi valere, tanto da essere di fatti uno dei personaggi televisivi più amati. Così amata che il pubblico non vedere l’ora di conoscere tutto, ma proprio tutto di lei. Cominciamo quindi da questo ‘dettaglio’, sapete in cosa è laureata Antonella Clerici? Pochi forse conoscono questo retroscena; è avvenuto prima del clamoroso successo!

In cosa è laureata Antonella Clerici? Non indovinereste mai il suo titolo di studio

La conduttrice di E’ Sempre Mezzogiorno ha alle spalle una carriera universitaria che nulla ha a che vedere con il ruolo che ricopre oggi. Il suo esordio televisivo è molto lontano. Ha cominciato a lavorare in Tv verso la metà degli anni ’80, e da allora non ha più lasciato. Aveva solamente 24 anni quando ha fatto il suo esordio in Tv; debutto che ha poi dato inizio alla sua scalata verso il successo. Ma prima di essere un’annunciatrice televisiva, cosa faceva Antonella Clerici? E’ laureata la conduttrice di Legnano?

Dopo aver conseguito il Diploma nel capoluogo milanese presso il Liceo Classico, Antonella Clerici si è iscritta alla Facoltà di Giurisprudenza. Il suo sogno era quello di diventare un magistrato. Conseguita la Laurea però, è arrivato il debutto televisivo che oltre 30 anni fa è stato il suo trampolino di lancio verso un clamoroso successo!

E voi conoscevate questo retroscena?