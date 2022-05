Tina Cipollari mostra pubblicamente un dettaglio ‘casalingo’: quasi mai la vediamo così

Anche Tina Cipollari è alle prese talvolta con le difficoltà ‘domestiche’: l’opinionista ha mostrato via social un dettaglio al riguardo.

A Uomini e Donne la vediamo tutti i giorni con i suoi abiti da vamp: paillettes, lustrini e piume sono il suo ‘marchio di fabbrica’, ma Tina Cipollari in questi anni ha anche rivelato un’insospettabile lato da massaia. Lo ha fatto tramite i suoi profili social dove è sempre seguitissima, con scatti e video che la ritraggono tra le mura della sua casa.

Chi la conosce e la segue da tanto tempo, sa perfettamente che la biondissima vamp viterbese ama ad esempio impegnarsi in cucina. In più di un’occasione, sul suo profilo Instagram, si è mostrata intenta a preparare manicaretti vari mostrandosi in una versione alquanto inedita rispetto a quella a cui ci ha abituati da oltre vent’anni a questa parte.

Sì, perché Tina è ormai un personaggio televisivo da quando, nel lontano 2001, approdò negli studi Elios del famoso dating show di Canale 5 per corteggiare il primissimo tronista della storia. Successivamente, il suo destino professionale e sentimentale è rimasto profondamente legato al programma.

Tina Cipollari ci mostra un angolo di casa sua: notate il dettaglio?

Sappiamo che la Cipollari si è traferita ormai da molti anni a Roma, dove ha vissuto con l’ex marito Kikò Nalli, conosciuto proprio all’interno della trasmissione condotta da Maria De Filippi, e i suoi tre figli.

Rimasta nella capitale anche dopo la separazione dal celebre parrucchiere, Tina ha mostrato qualche ora fa un angolo di casa sua. In una storia condivisa su Instagram, l’opinionista appare con una valanga di calzini appena lavati sul pavimento e scrive: “Quanti come me hanno problemi con i calzini?”.

Evidentemente, come accade spesso a molti di noi, abbinare ogni calzino al suo gemello anche per lei è abbastanza complicato! Inoltre, ricordiamo che la simpaticissima collega di Gianni Sperti è mamma di tre figli maschi: un dettaglio non da sottovalutare quando si tratta di questo tipo di bucato!

Con la sua solita spontaneità ed ironia, Tina ci fa sorridere anche al di fuori degli studi televisivi. E voi la seguite su Instagram?